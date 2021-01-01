Де на Волині будуть відключати світло 12 серпня. АДРЕСИ

На Волині у зв’язку з ремонтними роботами на лініях електропередач 12 серпня будуть відключати електроенергію у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо.Інформацію надали у ПАТ «Волиньобленерго».1. ПЛ-0,4 кВ Л-1 ЩТП 427 09:00-17:00 - с. Федорівка: вул. Володимирська 85-97; 96А-106.2. КТП-232 09:00-17:00 - селище Цегельного заводу: вул. Мирного, Сосновий, Будівельна, Тургенєва, Тичини.1. КТП-426 10:00-14:00 - с. Сергіївка: вул.Лісова.1. ЗТП№179 12:00-15:00 - смт Іваничі: вул. Колгоспна, ФОП Мусій, Половський, Шлапак, Пилипюк, Фурцевич, Пемпко.2. КТП№9 15:00-17:00 - с. Романівка: вул. Романівка.Вимкнень споживачів не заплановано.1. 1 ПЛ 0,4 кВ від КТП25003 09:00-20:00 - с. Сапогів: вул. Центральна, 1-43, вул. Б.Хмельницького, РГ святих жінок мироносиць УПЦ.2. 2 ПЛ 0,4 кВ від КТП25299 08:30-17:00 - с. Гор'янівка: вул. Козацька вул. Проектна, буд. 1- 6,8,10 вул. Шевченка, буд. (непарні 1- 7,11-17,21), (парні 6,10-22,26-36) вул. Луцька, (непарні 9-13) вул. Партизанська, буд. (непарні 13,17- 27,31-39), (парні 58,60,64-68,76-80, Сільська рада с. Дідичи, ДП "Рибгосп" "Цумань", Свято-Стрітенська громада УПЦ.3. 3 КТП25023 10:00-13:00 - с. Кульчин: вул. Космонавтів, 23-49(непарні), вул.5- го Лютого, 1-20,вул.Володимира Зарадюка (Кірова), 10-34, вул.Космонавтів, вул.Садова, буд. 1-40, ТзОВ "Царство Нептуна", Рак Галина Іванівна.4. КТП25488 13:00-16:00 - с. Кульчин: вул. Заводська, вул. Молодіжна, буд.1-23, вул. Набережна, 1-11, Релігійна громада Великомуче, Відділ освіти, Сільська рада Жидичин, КЗ "Ківерцівський РЦ ПМСД".1. ПЛ-0,4кВ від ТП №432 9:00-17:00 - м. Ковель: вул. Патріарха Мстислава; вул. Левицького; вул. Окружна, ФОП Кравчик Н.В, ФО Тищук Т.В, Релігійна громада спасіння християн віри Євангельської п'ятидесятників, ФОП Малюта В.Т, ФОП Костюк М.Ф, УКБ та ЖКГ ВК Ковельської міської ради.2. ПЛ-0,4кВ від ТП №436 9:00-17:00 - м.Ковель: вул. Косачів; вул. Сагайдачного; вул. Театральна; вул. Мічуріна, Ковельське РЖКП №2,ФОП Хоменко А.В, ФОП Омелянюк Я.В, ФОП Парфенова Г.П ТзОВ "К.П.Верес", ФО Семенюк Г.А, ФОП Рекрут С.А, ФОП Возняк А.С, ФОП Шумік В.П, ФОП Ляльков В.П, ФОП Нагорник С.Р, ФОП Гулюк Н.І, ФОП Клівак Г.О, Ф.о. Григорчук Ж.О, ФОП Лисюк В.П,ФОП Синчук І.В, Ф. о. Кондратович І.О, ФОП М'якота П.І, ПАТ «ВФ Україна», ФОП Білінець О.В, ТзОВ фірма "Волиньфарм", Ковельське МТМО, ФОП Степанюк Н.З, ТзОВ "АВ Фармтрейд", ФОП Яринчук Ю.А.Вимкнень споживачів не заплановано.Вимкнень споживачів не заплановано.1. ПЛ-0,4 від КТП-76 9:30-17:00 - с. Зміїнець: вул. Васильківська, Луцька, 46-60 (парні номери), АТС, ТзОВ «ЮВАН».1. ПЛ 04кВ КТП-83 9:00 - 17:00 - с. Прирічя.2. ПЛ 04кВ КТП-249 9:00 - 17:00 - с. Гуменці.3. КТП- 453 9:00 - 17:00 - с. Хомичі.4. КТП-540 9:00 - 17:00 - м. Любомль: вул. Дорошенка Тиха.5. ЗТП-97 9:00 - 17:00 - м. Любомль: вул. Поштова, Виноградна І, Мазепи, Коновальця.6. ПЛ 04кВ КТП-203 9:00 - 17:00 - с. Вербівка.7. ПЛ 04кВ КТП-234 9:00 - 17:00 - с. Хомичі.1. ПЛ-0,4кВ Л-1 від КТП 37 10:00-17:00 - с. Бихів (частково), ФОП Фесик В.В., магазин; ФОП Кошелюк магазин.1. ПЛ-0,4 кВ від КТП-41 10:00-17:00 - с. Прилісне, Прилісненська сільська рада (будинок культури), Маневицьке споживче товариство (магазин), Районний відділ освіти (школа), ЖКП Прилісненської сільської ради (насосна № 2), ФОП Шумик Андрій Іванович (магазин), ФОП Біланчук Г.К. (ларьок), ФОП Титаренко С.М. (торговий центр), ФОП Шеметуха В.В. (торгівельний кіоск), церква.1. ПЛ-0.4 Л-2 КТП-55 09:00-17:00 - с. Грибовиця (частково), с. Благодатне: свердловина дачний масив, ГРП «Волиньгаз».1. КТП№330 10.00.-13.00 - х. Загряда.2. КТП-№331 13.20-17.00 - х. Осередок.3. КТП-№386 9.30.-17.00 - с. Забріддя (частково).1. ПЛ-0,4кВ КТП-36042 9:00-17:00 - с. Трилісці: вул. Степова, Промислова, Молодіжна, Колгоспна, магазин Петручик А., клуб.2. ПЛ-0,4кВ ТП-36043 9:00-17:00 - с. Линівка: вул. Гайова.3. ПЛ-0,4кВ ТП-36169 9:00-17:00 - с. Квітневе: вул. Молодіжна, Миру, Садова, Квітнева, магазин.4. ПЛ-0,4кВ ТП-36274 9:00-17:00 - с. Мильськ, картоплесховище, пилорама Деменік В.М., виробниче приміщення Левчук М.О., корівник Дацюк М.М., корівник Філіпчук В.В.5. ПЛ-10кВ Л71-03 9:00-17:00 - с. Мирославка (повністю), с. Забара, (повністю), с. Мильськ (повністю), ФОП Лавринюк Л.В. торговий кіоск ФОП Шепелюк Г.В. магазин, поштове відділення , будинок культури,дитячий садок,школа шкільна котельня.6. ПЛ-0,4кВ ТП-36325 9:00-17:00 - с. Щурин: вул. Лесі Українки, Миру, І. Франка, Незалежності, магазин Андросюк І. А., дитячий садок, майстерня, школа, молокопункт, контора с/р, амбулаторія, магазин, Рубцов С.А., клуб, чайна.7. ПЛ-10кВ Л30-05 9:00-17:00 - с. Кременець (повністю), с. Михайлин (повністю).8. ПЛ-0,4кВ ТП-36446 9:00-17:00 - смт Дубище: вул. Молодіжна, Зелена, Лесі Українки, Набережна, котельня, амбулаторія, школа, магазин, торг. центр.9. ПЛ-0,4кВ ТП-36470 9:00-17:00 - м. Рожище: вул. Симоненка,Жуковського, , Героїв УПА, Ватутіна, пров. Жуковського, Ватутіна.10. ПЛ-0,4кВ КТП-36042 9:00-17:00 - с. Літогоща: СВК ім. І. Франка (зерносклад), пилорама Мельничук В.С., ДКУ Сакалош Ю.Ю., конюшня, корівник, картоплесховище, телятник, кузня, майстерня, пилорама.11. ПЛ-0,4кВ ТП-36482 9:00-17:00 - с. Копачівка: Першотравнева, Тиха, СТО, СТ «Мічурінець».12. ПЛ-0,4кВ ТП-36510 9:00-17:00 - с. Щурин: вул. Перемоги, Терешкової.13. с. Рудня (повністю), с.Валерянівка (повністю), м.Рожище: вул.Менделеєва, Ломоносова, Львіська з.д. (ТП-108 с.Валер’янівка, ТП-68 м.Рожище).14. ПЛ-10кВ Л71-02 9:00-17:00 - с.Трилісці (повністю), с.Линівка (повністю), с.Малинівка (повністю), с.Мар’янівка (повністю), с.Линівка (повністю), с.Трилісці (повністю).15. ПЛ-0,4кВ КТП-36011 9:00-17:00 - с. Залісці: вул. Молодіжна, Колгоспна, Паркова, ДКУ, телятник Долюк В. В.16. ПЛ-0,4кВ КТП-36013 9:00-17:00 - с. Залісці: вул. Центральна, Лесі Українки, контора с/р, клуб, магазин17. ПЛ-0,4кВ КТП-36030 9:00-17:00 - с. Топільне: вул. Квітнева, Миру, Ювілейна, зерносховище ФОП Скрипчук А.М., телятник Грабарчук В.Є.18. ПЛ-0,4кВ КТП-36054 9:00-17:00 - с. Духче: вул. Миру, Тиха, Спортивна, Травнева, Набережна, магазин Петров В.Г., Демчук З.Ф., ФАП, артсвердловина, школа, клуб.19. ПЛ-0,4кВ КТП-36070 9:00-17:00 - м. Рожище: вул. Чайковського,Лермонтова, Кольцова, К. Шилокадзе, дитячий садок, магазин Лактік.20. ПЛ-0,4кВ КТП-36094 9:00-17:00 - м. Рожище: вул. Гагаріна, 1 Травня, Грушевського, Леся Курбаса, Кармелюка, Хмельницького, костел, майстерня ПЖКГ, школа, санітарно-епідеміологічна станція, п-ць Стоцький, ПП «Черемош», ОК «СтартАвто».21. ПЛ-0,4кВ КТП-36145 9:00-17:00 - с. Духче: вул. Спортивна, Травнева, пилорама Дунай.22. ПЛ-0,4кВ КТП-36248 9:00-17:00 - с. Топільне: Квітнева, Миру, Садова, торговий павільйон.23. ПЛ-0,4кВ КТП-36383 9:00-17:00 - с. Літогоща: вул. Тананайка, дитячий садок, станція стільникового зв’язку «Київстар», артсвердловина.1. ПЛ-10кВ Л-93-01 від ЛР-44 10:00-17:00 - с. Смідин: вул. Миру,17-го Вересня, Перемоги, Городня, Хомича, Шевченка, Грушевського, Соборності, Зелена,Чапаєва, Польова, Першотравнева, Радянська, Незалежності, Суворова, Волі.Вимкнень споживачів не заплановано.