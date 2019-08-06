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У Липинах влаштують свято до Дня Незалежності України

У Липинах влаштують свято до Дня Незалежності України
У неділю 22 серпня у Липинах запланували концертно-розважальну програму, приурочену 30-ій річниці Незалежності України.

Про це інформують у пресслужбі Підгайцівської громади.

Староста Липинського старостинського округу Олександр Куць розповів, що святкування розпочнеться о 18.00 з концерту творчих колективів та виконавців будинку культури села Липини.

Продовжить дійство Заслужений народний ансамбль пісні та танцю України «Колос» Підгайцівської сільської ради.

О 19.30 на площі біля ЦНАПу можна буде поспівати караоке, діти будуть задіяні в анімаційній програмі з аквагримом, бульбашковим шоу та аніматорами.

О 20.30 відомий у Західній Україні діджей - DJ DMC Salvador запалить публіку на святковій дискотеці.
У Липинах влаштують свято до Дня Незалежності України


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Теги: День Незалежності України, Липини, святкування, свято
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