У Липинах влаштують свято до Дня Незалежності України





Про це інформують у пресслужбі Підгайцівської громади.



Староста Липинського старостинського округу Олександр Куць розповів, що святкування розпочнеться о 18.00 з концерту творчих колективів та виконавців будинку культури села Липини.



Продовжить дійство Заслужений народний ансамбль пісні та танцю України «Колос» Підгайцівської сільської ради.



О 19.30 на площі біля ЦНАПу можна буде поспівати караоке, діти будуть задіяні в анімаційній програмі з аквагримом, бульбашковим шоу та аніматорами.



О 20.30 відомий у Західній Україні діджей - DJ DMC Salvador запалить публіку на святковій дискотеці.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У неділю 22 серпня у Липинах запланували концертно-розважальну програму, приурочену 30-ій річниці Незалежності України.Про це інформують у пресслужбі Підгайцівської громади.Староста Липинського старостинського округурозповів, що святкування розпочнеться о 18.00 з концерту творчих колективів та виконавців будинку культури села Липини.Продовжить дійство Заслужений народний ансамбль пісні та танцю України «Колос» Підгайцівської сільської ради.О 19.30 на площі біля ЦНАПу можна буде поспівати караоке, діти будуть задіяні в анімаційній програмі з аквагримом, бульбашковим шоу та аніматорами.О 20.30 відомий у Західній Україні діджей - DJ DMC Salvador запалить публіку на святковій дискотеці.

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