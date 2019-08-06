У Липинах влаштують свято до Дня Незалежності України
Сьогодні, 16:02
У неділю 22 серпня у Липинах запланували концертно-розважальну програму, приурочену 30-ій річниці Незалежності України.
Про це інформують у пресслужбі Підгайцівської громади.
Староста Липинського старостинського округу Олександр Куць розповів, що святкування розпочнеться о 18.00 з концерту творчих колективів та виконавців будинку культури села Липини.
Продовжить дійство Заслужений народний ансамбль пісні та танцю України «Колос» Підгайцівської сільської ради.
О 19.30 на площі біля ЦНАПу можна буде поспівати караоке, діти будуть задіяні в анімаційній програмі з аквагримом, бульбашковим шоу та аніматорами.
О 20.30 відомий у Західній Україні діджей - DJ DMC Salvador запалить публіку на святковій дискотеці.
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Про це інформують у пресслужбі Підгайцівської громади.
Староста Липинського старостинського округу Олександр Куць розповів, що святкування розпочнеться о 18.00 з концерту творчих колективів та виконавців будинку культури села Липини.
Продовжить дійство Заслужений народний ансамбль пісні та танцю України «Колос» Підгайцівської сільської ради.
О 19.30 на площі біля ЦНАПу можна буде поспівати караоке, діти будуть задіяні в анімаційній програмі з аквагримом, бульбашковим шоу та аніматорами.
О 20.30 відомий у Західній Україні діджей - DJ DMC Salvador запалить публіку на святковій дискотеці.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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