На підтримку онкохворої 10-річної волинянки організували дитячий майстер-клас

Анастасії Трофимюк.



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Флористи навчали дітлахів, як зробити креативну композицію з живих квітів своїми руками, за допомогою спеціального наповнювача – губки «оазис», що довгий час утримує вологу всередині.



Захід організували для збору коштів для мешканки Нововолинська: 10-річної Анастасії, в якої напередодні Великодня виявили онкологічне захворювання – гострий мієлобластний лейкоз.



Малеча складала букет з різноманітних квітів, таких як – жоржини, альстромерії, хризантеми, гортензії, статиці, лагурусу та калини.



«Діти неймовірні: веселі та активні. Отримала масу задоволення. Добити добро просто!», – розповідає організатор майстер-класу Яна Близнюк.



На першому майстер-класі зі флористики зібрали 5000 гривень на лікування дівчинки з Нововолинська.



Допомогти 10-річній Насті можна за реквізитами: ПриватБанк 5168742729599427 Трофимюк Юлія Михайлівна (мати дівчинки)







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