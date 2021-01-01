На підтримку онкохворої 10-річної волинянки організували дитячий майстер-клас
Сьогодні, 16:15
У Нововолинську в приміщенні міського клубу 11-го серпня відбувся майстер-клас для дітей з оформлення літнього букету на підтримку онкохвороїАнастасії Трофимюк.
Про це повідомляє "Буг".
Флористи навчали дітлахів, як зробити креативну композицію з живих квітів своїми руками, за допомогою спеціального наповнювача – губки «оазис», що довгий час утримує вологу всередині.
Захід організували для збору коштів для мешканки Нововолинська: 10-річної Анастасії, в якої напередодні Великодня виявили онкологічне захворювання – гострий мієлобластний лейкоз.
Малеча складала букет з різноманітних квітів, таких як – жоржини, альстромерії, хризантеми, гортензії, статиці, лагурусу та калини.
«Діти неймовірні: веселі та активні. Отримала масу задоволення. Добити добро просто!», – розповідає організатор майстер-класу Яна Близнюк.
На першому майстер-класі зі флористики зібрали 5000 гривень на лікування дівчинки з Нововолинська.
Допомогти 10-річній Насті можна за реквізитами: ПриватБанк 5168742729599427 Трофимюк Юлія Михайлівна (мати дівчинки)
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Про це повідомляє "Буг".
Флористи навчали дітлахів, як зробити креативну композицію з живих квітів своїми руками, за допомогою спеціального наповнювача – губки «оазис», що довгий час утримує вологу всередині.
Захід організували для збору коштів для мешканки Нововолинська: 10-річної Анастасії, в якої напередодні Великодня виявили онкологічне захворювання – гострий мієлобластний лейкоз.
Малеча складала букет з різноманітних квітів, таких як – жоржини, альстромерії, хризантеми, гортензії, статиці, лагурусу та калини.
«Діти неймовірні: веселі та активні. Отримала масу задоволення. Добити добро просто!», – розповідає організатор майстер-класу Яна Близнюк.
На першому майстер-класі зі флористики зібрали 5000 гривень на лікування дівчинки з Нововолинська.
Допомогти 10-річній Насті можна за реквізитами: ПриватБанк 5168742729599427 Трофимюк Юлія Михайлівна (мати дівчинки)
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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