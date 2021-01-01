Помер лікар луцької стоматполіклініки
Сьогодні, 16:49
На 56-му році життя відійшов у вічність лікар стоматолог-ортопед КП «Луцька міська стоматологічна поліклініка» Тарасюк Віктор Антонович.
Про це повідомляють на сторінці медзакладу.
Перестало битися серце лікаря сьогодні, 11 серпня.
В останню дорогу провести Віктора Антоновича можна сьогодні з 18.00 у будинку Панахиди (проспект Перемоги, 8). Похорони відбудуться завтра, 12 серпня, о 11.00.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює глибокі співчуття рідним, близьким та колегам покійного чоловіка.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомляють на сторінці медзакладу.
Перестало битися серце лікаря сьогодні, 11 серпня.
В останню дорогу провести Віктора Антоновича можна сьогодні з 18.00 у будинку Панахиди (проспект Перемоги, 8). Похорони відбудуться завтра, 12 серпня, о 11.00.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює глибокі співчуття рідним, близьким та колегам покійного чоловіка.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Помер лікар луцької стоматполіклініки
Сьогодні, 16:49
На Ковельщині «на гарячому» спіймали двох браконьєрів, які ловили рибу забороненим знаряддям
Сьогодні, 16:46
На Львівщині чоловік вбив рідного брата і сам заявив у поліцію
Сьогодні, 16:45