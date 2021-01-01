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Помер лікар луцької стоматполіклініки

Помер лікар луцької стоматполіклініки
На 56-му році життя відійшов у вічність лікар стоматолог-ортопед КП «Луцька міська стоматологічна поліклініка» Тарасюк Віктор Антонович.

Про це повідомляють на сторінці медзакладу.

Перестало битися серце лікаря сьогодні, 11 серпня.

В останню дорогу провести Віктора Антоновича можна сьогодні з 18.00 у будинку Панахиди (проспект Перемоги, 8). Похорони відбудуться завтра, 12 серпня, о 11.00.

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює глибокі співчуття рідним, близьким та колегам покійного чоловіка.

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Теги: луцька стоматполіклінка, смерть, лікар
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