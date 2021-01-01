Помер лікар луцької стоматполіклініки

Тарасюк Віктор Антонович.



Про це повідомляють на сторінці медзакладу.



Перестало битися серце лікаря сьогодні, 11 серпня.



В останню дорогу провести Віктора Антоновича можна сьогодні з 18.00 у будинку Панахиди (проспект Перемоги, 8). Похорони відбудуться завтра, 12 серпня, о 11.00.



Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює глибокі співчуття рідним, близьким та колегам покійного чоловіка.

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