Поблизу Луцька спіймали водія пасажирського автобуса, який перевищив швидкість
Сьогодні, 17:15
Сьогодні, 11 серпня, під час вимірювання швидкісного режиму у с. Струмівка волинські патрульні зафіксували перевищення швидкості пасажирським автобусом.
Про це повідомляє пресслужба патрульної поліції у Волинській області.
Транспортний засіб рухався зі швидкістю 82 км/год, при дозволеній – 50 км/год.
На водія патрульні склали адміністративний матеріал за ч.1 ст.122 (Перевищення встановлених обмежень швидкості руху транспортних засобів більш як на двадцять кілометрів на годину) КУпАП.
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Про це повідомляє пресслужба патрульної поліції у Волинській області.
Транспортний засіб рухався зі швидкістю 82 км/год, при дозволеній – 50 км/год.
На водія патрульні склали адміністративний матеріал за ч.1 ст.122 (Перевищення встановлених обмежень швидкості руху транспортних засобів більш як на двадцять кілометрів на годину) КУпАП.
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