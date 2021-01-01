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Поблизу Луцька спіймали водія пасажирського автобуса, який перевищив швидкість

Поблизу Луцька спіймали водія пасажирського автобуса, який перевищив швидкість
Сьогодні, 11 серпня, під час вимірювання швидкісного режиму у с. Струмівка волинські патрульні зафіксували перевищення швидкості пасажирським автобусом.

Про це повідомляє пресслужба патрульної поліції у Волинській області.

Транспортний засіб рухався зі швидкістю 82 км/год, при дозволеній – 50 км/год.

На водія патрульні склали адміністративний матеріал за ч.1 ст.122 (Перевищення встановлених обмежень швидкості руху транспортних засобів більш як на двадцять кілометрів на годину) КУпАП.

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Теги: Струмівка, водій-порушник, патрульна поліція, пасажирський автобус
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