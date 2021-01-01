Поблизу Луцька спіймали водія пасажирського автобуса, який перевищив швидкість





Про це повідомляє пресслужба патрульної поліції у Волинській області.



Транспортний засіб рухався зі швидкістю 82 км/год, при дозволеній – 50 км/год.



На водія патрульні склали адміністративний матеріал за ч.1 ст.122 (Перевищення встановлених обмежень швидкості руху транспортних засобів більш як на двадцять кілометрів на годину) КУпАП.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Сьогодні, 11 серпня, під час вимірювання швидкісного режиму у с. Струмівка волинські патрульні зафіксували перевищення швидкості пасажирським автобусом.Про це повідомляє пресслужба патрульної поліції у Волинській області.Транспортний засіб рухався зі швидкістю 82 км/год, при дозволеній – 50 км/год.На водія патрульні склали адміністративний матеріал за ч.1 ст.122 (Перевищення встановлених обмежень швидкості руху транспортних засобів більш як на двадцять кілометрів на годину) КУпАП.

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