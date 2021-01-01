У 11 волинян підозрюють інфікування Delta-штамом коронавірусу: одна особа померла





Про це Наталія Янко.



«У цих зразках визначені мутації, які відповідають штаму «Дельта», але ми чекаємо офіційного підтвердження. П’ятеро з них з Луцької громади, троє – з Ковеля, серед них – один летальний випадок, по одній особі з Любомльської, Ківерцівської та Іваничівської громад. П’ятеро з цих одинадцяти осіб їздили за кордон: до Російської Федерації, АР Крим, до Кіпру та на окуповані території. Хворі – віком 64-71 рік і жоден з них не щеплений. Семеро в стані середньої важкості перебувають в інфекційній лікарні», – повідомила вона.



Наталія Янко наголошує: симптоми штаму «Дельта» подібні до ангіни – немає кашлю, зате є біль у горлі, висока температура, і ще додаються шлунково-кишкові розлади.



«У цих хворих не фіксується зникнення нюху, натомість в них підвищується ризик утворення згустків крові, які можуть призводити до некрозу тканин і тромбозу. «Дельта»-штам дуже заразний, його порівнюють з вітряною віспою: достатньо 15 секунд, щоб заразитися. Тому дуже важливо при симптомах, схожих на ГРВІ, робити ПЛР-тестування, аби виключити коронавірус, бо він провокує чимало ускладнень. І якщо раніше більшість хворих, у яких виявляли коронавірус, це були люди старшого віку, тепер же пацієнти помолодшали: були дні, коли з 9 хворих, п’ятеро були діти, а решта – 18-48 років», – наголошує головний державний санітарний лікар області.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 11 зразків біоматеріалу від волинян, хворих на коронавірус, перебувають на секвенуванні в Інституті молекулярної біології та генетики НАН України. У цих осіб підозрюють інфікування штамом «Дельта».Про це Інформаційному агентству Волинські Новини повідомила головний державний санітарний лікар Волинської області«У цих зразках визначені мутації, які відповідають штаму «Дельта», але ми чекаємо офіційного підтвердження. П’ятеро з них з Луцької громади, троє – з Ковеля, серед них – один летальний випадок, по одній особі з Любомльської, Ківерцівської та Іваничівської громад. П’ятеро з цих одинадцяти осіб їздили за кордон: до Російської Федерації, АР Крим, до Кіпру та на окуповані території. Хворі – віком 64-71 рік і жоден з них не щеплений. Семеро в стані середньої важкості перебувають в інфекційній лікарні», – повідомила вона.Наталія Янко наголошує: симптоми штаму «Дельта» подібні до ангіни – немає кашлю, зате є біль у горлі, висока температура, і ще додаються шлунково-кишкові розлади.«У цих хворих не фіксується зникнення нюху, натомість в них підвищується ризик утворення згустків крові, які можуть призводити до некрозу тканин і тромбозу. «Дельта»-штам дуже заразний, його порівнюють з вітряною віспою: достатньо 15 секунд, щоб заразитися. Тому дуже важливо при симптомах, схожих на ГРВІ, робити ПЛР-тестування, аби виключити коронавірус, бо він провокує чимало ускладнень. І якщо раніше більшість хворих, у яких виявляли коронавірус, це були люди старшого віку, тепер же пацієнти помолодшали: були дні, коли з 9 хворих, п’ятеро були діти, а решта – 18-48 років», – наголошує головний державний санітарний лікар області.

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