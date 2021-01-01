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Уряд урізав субсидії для українців: кого стосуються зміни

Уряд урізав субсидії для українців: кого стосуються зміни
Кабінет міністрів України скасував норму, яку ввели навесні 2020 року щодо збільшення на 50% соціальних нормативів на ЖКП при призначенні субсидій.

Підвищений норматив буде діяти лише у разі запровадження в регіоні “червоного” рівня карантину, передає кореспондент УНН.

Так, відповідне рішення було ухвалене на засіданні уряду в середу.

“Сьогодні вся країна знаходиться у "зеленій“ зоні, доходи країни почали зростати, але разом з тим ми добре розуміємо, що епідемія коронавірусу не завершилася. По всьому світу йдуть нові спалахи, тому проект постанови (про внесення змін до деяких постанов Кабінету міністрів України — ред.) передбачає продовження дії цього механізму, підтримки населення для тих регіонів, які з початку опалювального сезону опиняться у "червоній“ зоні у випадку нової хвилі коронавірусу”, — розповіла міністр соціальної політики Марина Лазебна.

Вона зауважила, що при цьому людям не потрібно буде додатково звертатися до органів соціального захисту, збільшені норми будуть запроваджені автоматично.

Зміна правил надання субсидії

Постанова змінює інші правила надання субсидій. Зокрема, житлові субсидії призначаються у разі купівлі квартири (будинку) протягом 6 місяців після продажу іншої квартири (будинку), що були єдиним житловим приміщенням у власності особи, на підставі підтвердних документів.

Окрім того, вилучається норма про наявність мобільного телефону в осіб, які є претендентами на отримання житлової субсидії, оскільки з 1 травня 2021 року вона надається виключно у готівковій формі.

Лазебна додала, що процес призначення житлових субсидій триває.

"Станом на початок серпня субсидії вже призначені понад 2,3 млн домогосподарств. З них 1 млн 900 тис. в автоматичному режимі", - сказала Лазебна.

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Теги: уряд, субсидії, карантин, українці
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