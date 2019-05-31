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Третій молитовний сніданок на Волині: повідомили деталі. ФОТО

Третій молитовний сніданок на Волині: повідомили деталі. ФОТО
У Луцькраді сьогодні, 11 серпня, відбулося чергове засідання Луцької ради церков при міському голові Ігорю Поліщуку. Згідно з положенням, кожні 6 місяців головуючий засідання змінюється, відтак сьогодні головував владика Йосафат, екзарх Луцький Української Греко-Католицької церкви.

Йдеться на сайті мерії.

Під час засідання розглянуто низку важливих питань, зокрема — організацію Третього молитовного сніданку Волині, що відбудеться 10-го вересня. Духовенство разом із міським головою обговорило концепцію заходу, його учасників (серед яких — як представники релігійних конфесій, так і місцевого бізнесу, влада та народні депутати), а також визначило цілі, яких хочуть досягнути організатори.

Під час Третього молитовного сніданку Волині буде проводитися збір коштів, які спрямують на потреби Волинського обласного територіального медичного об’єднання захисту материнства і дитинства.

Програма заходу цього року буде дещо коротшою, ніж у попередні роки, — близько півтори години. Протягом цього часу учасники молитовного сніданку із різних релігійних конфесій Луцька виголосять тематичну молитву та звернуться із промовою до присутніх. Окрім того, заплановано виступи творчих колективів.

Також міський голова разом із духовенством обговорив проєкт майбутнього пам’ятника "Десяти Божим Заповідям". Остаточний його вигляд все ще не затверджений. Розглядається кілька варіантів, з огляду на їх відповідність міжконфесійному характеру пам’ятника та естетичний вигляд.
Третій молитовний сніданок на Волині: повідомили деталі. ФОТО
Третій молитовний сніданок на Волині: повідомили деталі. ФОТО
Третій молитовний сніданок на Волині: повідомили деталі. ФОТО
Третій молитовний сніданок на Волині: повідомили деталі. ФОТО





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Теги: молитовний сніданок, Волинь
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