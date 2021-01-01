Погода у Луцьку на четвер, 12 серпня
Сьогодні, 20:00
Завтра, 11 серпня, у Луцьку вранці небо буде ясне, затягнеться хмарами у середині дня та погода буде похмурою до самого вечора. Без опадів.
Про це повідомляє Sinoptik.
Температура вночі 17-14°, вдень 20-23°. Вітер північно-західний 4,4 м/с.
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Про це повідомляє Sinoptik.
Температура вночі 17-14°, вдень 20-23°. Вітер північно-західний 4,4 м/с.
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