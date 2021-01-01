Погода у Луцьку на четвер, 12 серпня





Про це повідомляє Sinoptik.



Температура вночі 17-14°, вдень 20-23°. Вітер північно-західний 4,4 м/с.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Завтра, 11 серпня, у Луцьку вранці небо буде ясне, затягнеться хмарами у середині дня та погода буде похмурою до самого вечора. Без опадів.Про це повідомляє Sinoptik.Температура вночі 17-14°, вдень 20-23°. Вітер північно-західний 4,4 м/с.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію