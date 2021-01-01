На Волині злетів з траси Mercedes: водія госпіталізували. ВІДЕО





Аварія сталася вранці 11 серпня поблизу села Воля Любитівська.



Зазначають, що водій хлібовоза Mercedes-Benz Sprinter, обганяючи автівку, не впорався з керуванням і злетів у кювет.



Його госпіталізували.



Деталі – у відео.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На трасі Луцьк-Ковель сталася ДТП: водій буса, який віз хліб, злетів з дороги і перекинувся. Про це пише ІА Конкурент. Аварія сталася вранці 11 серпня поблизу села Воля Любитівська.Зазначають, що водій хлібовоза Mercedes-Benz Sprinter, обганяючи автівку, не впорався з керуванням і злетів у кювет.Його госпіталізували.Деталі – у відео.

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