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На Волині злетів з траси Mercedes: водія госпіталізували. ВІДЕО

На Волині злетів з траси Mercedes: водія госпіталізували. ВІДЕО
На трасі Луцьк-Ковель сталася ДТП: водій буса, який віз хліб, злетів з дороги і перекинувся. Про це пише ІА Конкурент.

Аварія сталася вранці 11 серпня поблизу села Воля Любитівська.

Зазначають, що водій хлібовоза Mercedes-Benz Sprinter, обганяючи автівку, не впорався з керуванням і злетів у кювет.

Його госпіталізували.

Деталі – у відео.


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Теги: ДТП, Волинь
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