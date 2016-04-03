Учені США описали новий штам коронавірусу «Йота» - ще заразніший і смертоносніший





Про це свідчать дані дослідження, проведеного Департаментом охорони здоров'я та психічної гігієни Нью-Йорка та Школою громадського здоров'я Мейлмана при Колумбійському університеті, передає



Варіант В.1.526 SARS-CoV-2, також відомий як варіант «Йота», вперше був зафіксований у Нью-Йорку в листопаді 2020 року. Пізніше варіант був виявлений у всіх 52 штатах США, а також у 27 країнах світу.



Група вчених вивчила епідеміологічні дані, зібрані в Нью-Йорку з листопада 2020 року по квітень 2021 року. Висновки свідчать про те, що даний варіант має значно вищу за інші поширені штами трансмісивність та потенціал обійти імунітет організму. Передача даного варіанту вірусу на 15-25% вища, ніж у інших відомих мутацій.



За оцінками вчених, варіант «Йота» здатний збільшити коефіцієнт смертності від інфекції, що представляє собою частку померлих від загального числа інфікованих осіб: за досліджуваний період показник виріс на 46%, 82% і 62% серед осіб віком 45-64 років, 65-74 років і старше 75 років відповідно порівняно з показниками, розрахованими для інших штамів.



Лабораторні дослідження показали, що цей варіант помірно стійкий до нейтралізації терапевтичними моноклональними антитілами і антитілами, індукованими вакциною або інфекцією.



ВООЗ включила штам «Йота» в список варіантів, що представляють інтерес, тобто штамів, які виявляються все частіше на все більшій території. Також є інформація або прогноз, що ці штами можуть змінювати властивості коронавірусу.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Виявлений вперше у Нью-Йорку штам коронавірусу B.1.526, який класифікують як «Йота», може збільшити рівень смертності на 62-82% серед літніх людей.Про це свідчать дані дослідження, проведеного Департаментом охорони здоров'я та психічної гігієни Нью-Йорка та Школою громадського здоров'я Мейлмана при Колумбійському університеті, передає Укрінформ із посиланням на News-Medical.net.Варіант В.1.526 SARS-CoV-2, також відомий як варіант «Йота», вперше був зафіксований у Нью-Йорку в листопаді 2020 року. Пізніше варіант був виявлений у всіх 52 штатах США, а також у 27 країнах світу.Група вчених вивчила епідеміологічні дані, зібрані в Нью-Йорку з листопада 2020 року по квітень 2021 року. Висновки свідчать про те, що даний варіант має значно вищу за інші поширені штами трансмісивність та потенціал обійти імунітет організму. Передача даного варіанту вірусу на 15-25% вища, ніж у інших відомих мутацій.За оцінками вчених, варіант «Йота» здатний збільшити коефіцієнт смертності від інфекції, що представляє собою частку померлих від загального числа інфікованих осіб: за досліджуваний період показник виріс на 46%, 82% і 62% серед осіб віком 45-64 років, 65-74 років і старше 75 років відповідно порівняно з показниками, розрахованими для інших штамів.Лабораторні дослідження показали, що цей варіант помірно стійкий до нейтралізації терапевтичними моноклональними антитілами і антитілами, індукованими вакциною або інфекцією.ВООЗ включила штам «Йота» в список варіантів, що представляють інтерес, тобто штамів, які виявляються все частіше на все більшій території. Також є інформація або прогноз, що ці штами можуть змінювати властивості коронавірусу.

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