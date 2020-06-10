На Волині ще одна лікарня буде робити операції з робити операції з пересадки органів.ВІДЕО
Сьогодні, 21:33
Уряд вніс луцьку лікарню до переліку медзакладів-учасників пілотного проєкту з трансплантації.
Про це повідомили на сайті Міністерства охорони здоров'я України , - пише ІА "Конкурент".
Кабінет Міністрів України вніс зміни до постанови № 707 «Деякі питання реалізації пілотного проєкту щодо зміни механізму фінансового забезпечення оперативного лікування з трансплантації органів та інших анатомічних матеріалів», що має стимулювати розвиток трансплантації як одного з пріоритетних напрямків охорони здоров’я.
Прийнята постанова «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 5 вересня 2012 р. № 707»
- розширює перелік учасників пілотного проєкту, доповнивши його 9-ма медзакладами Києва, Львова, Харкова, Херсона, Луцька та Краматорська, що дозволить збільшити кількість операцій з трансплантації органів від посмертного донора;
- забезпечує здійснення оплати донорського етапу для закладів, які є базами вилучення органів в обсязі, не меншому ніж визначено тарифами, встановленими КМУ;
- передбачає норму щодо реєстрації учасників пілотного проєкту в електронній системі охорони здоров’я.
У Луцьку відділення трансплантології працюватиме у Волинській обласній клінічній лікарні. Нагадаємо, ще наприкінці березня керівник Волинської обласної клінічної лікарні Олександр Дудар повідомляв, що заклад готується до освоєння нового напрямку роботи – трансплантології.
Зокрема, уже підготували приміщення, провели ремонти, обладнали дві операційні, які можуть працювати синхронно. Троє фахівців уже навчаються в Запоріжжі.
Раніше на Волині відділення трансплантології працювало лише у Ковельському МТМО (Міськрайонне територіальне медичне об'єднання).
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Про це повідомили на сайті Міністерства охорони здоров'я України , - пише ІА "Конкурент".
Кабінет Міністрів України вніс зміни до постанови № 707 «Деякі питання реалізації пілотного проєкту щодо зміни механізму фінансового забезпечення оперативного лікування з трансплантації органів та інших анатомічних матеріалів», що має стимулювати розвиток трансплантації як одного з пріоритетних напрямків охорони здоров’я.
Прийнята постанова «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 5 вересня 2012 р. № 707»
- розширює перелік учасників пілотного проєкту, доповнивши його 9-ма медзакладами Києва, Львова, Харкова, Херсона, Луцька та Краматорська, що дозволить збільшити кількість операцій з трансплантації органів від посмертного донора;
- забезпечує здійснення оплати донорського етапу для закладів, які є базами вилучення органів в обсязі, не меншому ніж визначено тарифами, встановленими КМУ;
- передбачає норму щодо реєстрації учасників пілотного проєкту в електронній системі охорони здоров’я.
У Луцьку відділення трансплантології працюватиме у Волинській обласній клінічній лікарні. Нагадаємо, ще наприкінці березня керівник Волинської обласної клінічної лікарні Олександр Дудар повідомляв, що заклад готується до освоєння нового напрямку роботи – трансплантології.
Зокрема, уже підготували приміщення, провели ремонти, обладнали дві операційні, які можуть працювати синхронно. Троє фахівців уже навчаються в Запоріжжі.
Раніше на Волині відділення трансплантології працювало лише у Ковельському МТМО (Міськрайонне територіальне медичне об'єднання).
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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