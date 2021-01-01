У Луцьку зносять дитячий майданчик: відомо, що буде на його місці.ВІДЕО
Сьогодні, 23:16
Дитячий майданчик, що на проспекті Молоді у Луцьку, планують демонтувати до кінця цього тижня, – розповів Суспільному робітник Віталій Ковальчук. Демонтаж гойдалок комунальники розпочали 9 серпня.
Три ігрових комплекси з майданчика демонтують, полагодять і використають на нові об'єкти.
11 серпня об'єкт тимчасово огородили та почали знімати бруківку. "Буде заїжджати техніка, щоб діти не вскочили. Вже бруківку почали підривати і качелі", – каже Віталій Ковальчук.
Неподалік місця, де нині тривають роботи, на дитячому майданчику граються діти. Одна з мам Наталія Шульгачик каже: деякі елементи гойдалок на майданчику необхідно лагодити. "Треба дивитися за донькою, щоб ніде не впала, бо вже деякі качелі поламані, немає сходинок", – розповідає жінка.
Проєкт нового дитмайданчика на своїй сторінці оприлюднив Луцький міський голова. На місці старих гойдалок мають облаштувати урбан-парк “Молодіжний” з кількома зонами для дітей різного віку.
Як розповіла Суспільному заступниця начальника відділу по благоустрою міста Любов Грабовська, загальна вартість об'єкту – 3, 5 мільйонів гривень Парк буде розбитий на чотири зони, одна з них – для дітей з інвалідністю.
Зі слів заступниці начальника відділу з благоустрою міста Любові Грабовської усі роботи з облаштування урбан-парку планують завершити до жовтня.
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Три ігрових комплекси з майданчика демонтують, полагодять і використають на нові об'єкти.
11 серпня об'єкт тимчасово огородили та почали знімати бруківку. "Буде заїжджати техніка, щоб діти не вскочили. Вже бруківку почали підривати і качелі", – каже Віталій Ковальчук.
Неподалік місця, де нині тривають роботи, на дитячому майданчику граються діти. Одна з мам Наталія Шульгачик каже: деякі елементи гойдалок на майданчику необхідно лагодити. "Треба дивитися за донькою, щоб ніде не впала, бо вже деякі качелі поламані, немає сходинок", – розповідає жінка.
Проєкт нового дитмайданчика на своїй сторінці оприлюднив Луцький міський голова. На місці старих гойдалок мають облаштувати урбан-парк “Молодіжний” з кількома зонами для дітей різного віку.
Як розповіла Суспільному заступниця начальника відділу по благоустрою міста Любов Грабовська, загальна вартість об'єкту – 3, 5 мільйонів гривень Парк буде розбитий на чотири зони, одна з них – для дітей з інвалідністю.
Зі слів заступниці начальника відділу з благоустрою міста Любові Грабовської усі роботи з облаштування урбан-парку планують завершити до жовтня.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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