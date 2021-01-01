У Луцьку зносять дитячий майданчик: відомо, що буде на його місці.ВІДЕО

Віталій Ковальчук. Демонтаж гойдалок комунальники розпочали 9 серпня.



Три ігрових комплекси з майданчика демонтують, полагодять і використають на нові об'єкти.



11 серпня об'єкт тимчасово огородили та почали знімати бруківку. "Буде заїжджати техніка, щоб діти не вскочили. Вже бруківку почали підривати і качелі", – каже Віталій Ковальчук.



Неподалік місця, де нині тривають роботи, на дитячому майданчику граються діти. Одна з мам Наталія Шульгачик каже: деякі елементи гойдалок на майданчику необхідно лагодити. "Треба дивитися за донькою, щоб ніде не впала, бо вже деякі качелі поламані, немає сходинок", – розповідає жінка.



Проєкт нового дитмайданчика на своїй сторінці оприлюднив Луцький міський голова. На місці старих гойдалок мають



Як розповіла Суспільному заступниця начальника відділу по благоустрою міста Любов Грабовська, загальна вартість об'єкту – 3, 5 мільйонів гривень Парк буде розбитий на чотири зони, одна з них – для дітей з інвалідністю.





Зі слів заступниці начальника відділу з благоустрою міста Любові Грабовської усі роботи з облаштування урбан-парку планують завершити до жовтня.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Дитячий майданчик, що на проспекті Молоді у Луцьку, планують демонтувати до кінця цього тижня, – розповів Суспільному робітникДемонтаж гойдалок комунальники розпочали 9 серпня.Три ігрових комплекси з майданчика демонтують, полагодять і використають на нові об'єкти.11 серпня об'єкт тимчасово огородили та почали знімати бруківку. "Буде заїжджати техніка, щоб діти не вскочили. Вже бруківку почали підривати і качелі", – каже Віталій Ковальчук.Неподалік місця, де нині тривають роботи, на дитячому майданчику граються діти. Одна з мамкаже: деякі елементи гойдалок на майданчику необхідно лагодити. "Треба дивитися за донькою, щоб ніде не впала, бо вже деякі качелі поламані, немає сходинок", – розповідає жінка.Проєкт нового дитмайданчика на своїй сторінці оприлюднив Луцький міський голова. На місці старих гойдалок мають облаштувати урбан-парк “Молодіжний” з кількома зонами для дітей різного віку Як розповіла Суспільному заступниця начальника відділу по благоустрою міста, загальна вартість об'єкту – 3, 5 мільйонів гривень Парк буде розбитий на чотири зони, одна з них – для дітей з інвалідністю.Зі слів заступниці начальника відділу з благоустрою міста Любові Грабовської усі роботи з облаштування урбан-парку планують завершити до жовтня.

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