Кабмін знизить тариф на електроенергію для населення з 1 жовтня

Кабінет Міністрів знизить тариф на електроенергію для населення з місячним об'ємом споживання до 250 кВт-год до 1,44 грн-кВт-год з 1 жовтня 2021 року.Про це повідомив прем'єр-міністр України«За ініціативи президента, тариф на електроенергію для домогосподарств, які споживають менше 250 кВт-год, буде знижено до 1,44 грн за кВт (з нинішніх 1,68 грн). В той же час для тих українських родин, які споживають більше 250 кВт-год на місяць, тарифи залишаються без змін. Нові правила запрацюють з 1 жовтня», — заявив він.