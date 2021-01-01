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Кабмін знизить тариф на електроенергію для населення з 1 жовтня

Кабмін знизить тариф на електроенергію для населення з 1 жовтня
Кабінет Міністрів знизить тариф на електроенергію для населення з місячним об'ємом споживання до 250 кВт-год до 1,44 грн-кВт-год з 1 жовтня 2021 року.

Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

«За ініціативи президента Володимира Зеленського, тариф на електроенергію для домогосподарств, які споживають менше 250 кВт-год, буде знижено до 1,44 грн за кВт (з нинішніх 1,68 грн). В той же час для тих українських родин, які споживають більше 250 кВт-год на місяць, тарифи залишаються без змін. Нові правила запрацюють з 1 жовтня», — заявив він.

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Теги: ціни на електроенергію, Шмигаль
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