12 серпня на Волині: гортаючи календар

Сьогодні, 12 серпня, у світі відзначають Міжнародний день молоді, а віряни – Різдво святителя Миколая Чудотворця.У четвер, 12 серпня, іменини святкують, ті , хто носить імення: Анатолій, Валентин, Герман, Іван, Максим, Клара, Леонід, Петро, а також Павло. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела.У цей день 22 роки тому, згідно з розпорядженням Волинської облдержадміністрації, луцький Свято-Троїцький кафедральний собор, приміщення єпархії та семінарії були передані віруючим Української православної церкви Київського патріархату.12 серпня волинський скансен потрапив у десятку кращих музеїв України. Музей історії сільського господарства скансен у Рокинях, увійшов у першу десятку музеїв України з обслуговування і надання екскурсійних послуг.2015 року 12 серпня головним лісівником Волині призначили- Не варто цього дня сваритися з рідними та лихословити;- Не гоже нині надто багато їсти, а також зловживати алкоголем;- Не можна сьогодні лінуватися та відмовлятися від роботи;- Не слід у цей день приймати важливих рішень та укладати угоди, які можуть вплинути на ваше майбутнє.