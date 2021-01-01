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Україна - на другому місці у світовій торгівлі медом

Україна - на другому місці у світовій торгівлі медом
Світова торгівля медом в 2020 р. зросла до 711,3 тис. т (+13% до 2019 г.) і склала $ 2,25 млрд (+15% до попереднього року). Про це повідомляє на своїй сторінці у Facebook консультант Продовольчої і сільськогосподарської організації ООН (ФАО) Анна Бурка, пише agronews.ua.

«ТОР-5 найбільших експортерів натурального меду — це Китай, Україна, Аргентина, Індія та Бразилія. Сумарно ці країни згенерували 54% світового експорту 2020 р.», — написала вона.

Експерт підкреслила, що за кількістю експортованого меду, Україна вперше «взяла срібло» в рейтингу постачальників меду.

«Зростання попиту на мед обумовлене в першу чергу впливом пандемії COVID-19, формуванням нових споживацьких звичок та орієнтацією на продукти з користю для здоров’я, що позитивно впливають на імунну систему тощо», — пояснила Анна Бурка.

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Теги: експорт меду, Україна
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