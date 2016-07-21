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Десятилітня реконструкція «Устилугу» так і не розпочалася: чому ПП знову оминули у фінансуванні

Десятилітня реконструкція «Устилугу» так і не розпочалася: чому ПП знову оминули у фінансуванні
Депутати Волинської обласної ради продовжують лобіювати питання завершення реконструкції пункту пропуску «Устилуг». Про це повідомляє пресслужба облради.

Депутати проаналізували відповіді профільних міністерств, парламенту та Держприкордонслужби на звернення, які Волиньрада адресувала центральній владі у травні цього року.

Нагадаємо, обранці волинської громади клопоталися про вирішення проблеми черг вантажного автотранспорту у пунктах пропуску на українсько-польському кордоні. Депутати ініціювали повний аудит стану справ на цій ділянці державного кордону, а також пропонували конкретні заходи щодо розвитку інфраструктури.

За інформацією Мінфіну державні кошти заплановано лише на модернізацію та технічне переоснащення міжнародного пункту пропуску «Ягодин». На 2021 - 2023 роки це – майже 250 мільйонів гривень, з яких 130 млн грн – на встановлення стаціонарної скануючої системи.

"Про кошти для завершення робіт з реконструкції міжнародного автомобільного пункту пропуску "Устилуг", що вже затягнулися на десятиліття, у документі ані слова.Не зайвим буде долучити до вирішення цього питання наших народних депутатів, які можуть допомогти пролобіювати його у столиці", - зазначила голова профільної комісії Юлія Вусенко.

Члени депутатської комісії прийняли рішення повторно звернутись до органів центральної влади за роз’ясненням.

Відповідні листи-звернення щодо сприяння у розбудові пунктів пропуску «Устилуг» та «Ягодин» депутати адресують Державній митній службі України та народним депутатам України від Волині.


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Теги: ПП Устилуг, реконструкція, депутати
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