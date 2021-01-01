На волинських автошляхах буде ще одна система зважування вантажівок у русі





Йдеться про об'єкт в районі Маневицького перехрестя на автошляху М-07, – повідомила Оксана Михальчук.



На 200-метровій ділянці, де встановлять майданчик WiM, встелили два шари асфальту та розпочали підготовчі роботи з монтажу рамної конструкції.



Виконавцем робіт є ТОВ "СЕА Електротехніка". За даними ЄДР, фірма зареєстрована у Києві.



На встановлення ще одного WiM-комплексу на дорозі Р-14 Луцьк – Ківерці – Маневичі – Любешів – Дольськ перед селищем Колки наразі виготовляють проєктну документацію. Систему зважування в русі на цій ділянці облаштують у складі поточного середнього ремонту, аби унеможливити об’їзд вантажівок на цій ділянці дороги.



Довідково: сучасні комплекси автоматичного габаритно-вагового контролю Weigh-in-Motion ("Зважування у русі”) – WiM – це розумна система збирання інформації про транспортні засоби, які рухаються автомобільними дорогами: дату та час проїзду, температуру навколишнього повітря та дорожнього покриття, смугу та напрямок руху, швидкість руху та державний номерний знак, габаритні розміри, відстань між осями, загальну масу та її розподіл по осях.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Волині облаштовують третю систему зважування великогабаритного транспорту під час руху на автодорозі Київ – Ковель – Ягодин (на місто Люблін).Йдеться про об'єкт в районі Маневицького перехрестя на автошляху М-07, – повідомила Суспільному фахівчиня зі зв'язків з громадськістю та пресою Служби автомобільних доріг у Волинській областіНа 200-метровій ділянці, де встановлять майданчик WiM, встелили два шари асфальту та розпочали підготовчі роботи з монтажу рамної конструкції.Виконавцем робіт є ТОВ "СЕА Електротехніка". За даними ЄДР, фірма зареєстрована у Києві.На встановлення ще одного WiM-комплексу на дорозі Р-14 Луцьк – Ківерці – Маневичі – Любешів – Дольськ перед селищем Колки наразі виготовляють проєктну документацію. Систему зважування в русі на цій ділянці облаштують у складі поточного середнього ремонту, аби унеможливити об’їзд вантажівок на цій ділянці дороги.Довідково: сучасні комплекси автоматичного габаритно-вагового контролю Weigh-in-Motion ("Зважування у русі”) – WiM – це розумна система збирання інформації про транспортні засоби, які рухаються автомобільними дорогами: дату та час проїзду, температуру навколишнього повітря та дорожнього покриття, смугу та напрямок руху, швидкість руху та державний номерний знак, габаритні розміри, відстань між осями, загальну масу та її розподіл по осях.

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