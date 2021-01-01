Квартира за 5 250 гривень на місяць: які можливості дає «Доступна іпотека 7%»*

5 250 грн.



Спеціалісти “Кредобанку” порахували, скільки доведеться платити, придбавши помешкання різною площею в іпотеку на прикладі трьох квартир у ЖК “Амстердам”.



Варіант 1. Квартира з однією спальнею 45,76 м2



Квартира має окрему спальню (14,89 м2) із виходом на лоджію. Кухня об’єднана із вітальнею та коридором, загальна площа такого простору - 23, 52 м2. В квартирі - суміжний санвузол.



При покупці цієї квартири за програмою “Доступна іпотека 7%” щомісячний платіж буде становити 5 250 грн. Термін виплат - 20 років, проте за можливості погасити позику можна раніше. Перший внесок 20% буде становити 169 тис. грн.





Варіант 2. Квартира із двома спальнями 66,29 м2



Одна із спалень (16,37 м2) має вихід на простору лоджію. Інша спальня має площу 10,16 м2. Санвузол роздільний. Площа кухні, вітальні та коридору (між якими немає стін) - 30,97 м2.



Щомісячний платіж для цієї квартири буде 7 606 грн. Перший внесок 20% - 245 000 грн.



Зверніть увагу! Є варіанти квартири із таким плануванням за зниженою акційною ціною. Більше про це можна прочитати





Варіант 3. Квартира із трьома спальнями 86,55 м2

Окремі кімнати мають площу 12,51 м2, 13,59 м2 та 16,46 м2. Із найбільшої - вихід на лоджію. Кухня об’єднана із вітальнею (17,46 м2), також є просторий коридор (17,48 м2). Квартира має два санвузли.



Щомісячний платіж для цієї квартири буде 9 931 грн. Перший внесок 20% - 320 000 грн.





Для того, щоб стати учасником Програми “Доступна іпотека 7%”, потрібно, щоб було дотримано кілька умов:

• Перший внесок – 20%.

• Вік позичальників – 25-65 років.

• Позичальники повинні мати стабільний дохід і бути платоспроможними оплачувати кредит протягом 20 років. Проте фінансові обмеження більш жорсткі не стосовно мінімуму, який потрібно заробляти, а навпаки – стосовно верхньої межі. Сукупний дохід сім’ї в місяць повинен бути не більшим за 10 середньостатистичних зарплат на Волині (зараз це близько 100 тисяч гривень). Інакше сім’я уже вважається добре забезпеченою і не може претендувати на підтримку держави.

• Площа квартири, на яку можна отримати іпотеку, на сім’ю із двох людей становить 50 м2, для кожного наступного члена сім’я – ще плюс 20 м2. Тобто сім’я із двома дітьми може отримати іпотеку за цією програмою на помешкання до 90 м2. Якщо квартира буде більшою, за кожен наступний квадратний метр будуть сплачувати самостійно.



Більше інформації про Програму «Доступна іпотека 7%» – у відео:







Детальніше про ці та інші пропозиції запитуйте у відділі продажів Будівельної компанії «Інвестор»:

Телефон: 096 030 20 10

Адреса: м. Луцьк, вул. Коперника, 13 (3 поверх)

м. Луцьк, вул. Супутника, 6 а (ЖК «Супернова»)

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Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Оформивши позику за програмою «Доступна іпотека 7%”, місячний платіж за квартиру в ЖК «Амстердам» (с. Струмівка) може становитигрн.Спеціалісти “Кредобанку” порахували, скільки доведеться платити, придбавши помешкання різною площею в іпотеку на прикладі трьох квартир у ЖК “Амстердам”.Квартира має окрему спальню (14,89 м2) із виходом на лоджію. Кухня об’єднана із вітальнею та коридором, загальна площа такого простору - 23, 52 м2. В квартирі - суміжний санвузол.При покупці цієї квартири за програмою “Доступна іпотека 7%” щомісячний платіж буде становити 5 250 грн. Термін виплат - 20 років, проте за можливості погасити позику можна раніше. Перший внесок 20% буде становити 169 тис. грн.Одна із спалень (16,37 м2) має вихід на простору лоджію. Інша спальня має площу 10,16 м2. Санвузол роздільний. Площа кухні, вітальні та коридору (між якими немає стін) - 30,97 м2.Щомісячний платіж для цієї квартири буде 7 606 грн. Перший внесок 20% - 245 000 грн.Зверніть увагу! Є варіанти квартири із таким плануванням за зниженою акційною ціною. Більше про це можна прочитати за посиланням. Окремі кімнати мають площу 12,51 м2, 13,59 м2 та 16,46 м2. Із найбільшої - вихід на лоджію. Кухня об’єднана із вітальнею (17,46 м2), також є просторий коридор (17,48 м2). Квартира має два санвузли.Щомісячний платіж для цієї квартири буде 9 931 грн. Перший внесок 20% - 320 000 грн.Для того, щоб стати учасником Програми “Доступна іпотека 7%”, потрібно, щоб було дотримано кілька умов:• Перший внесок – 20%.• Вік позичальників – 25-65 років.• Позичальники повинні мати стабільний дохід і бути платоспроможними оплачувати кредит протягом 20 років. Проте фінансові обмеження більш жорсткі не стосовно мінімуму, який потрібно заробляти, а навпаки – стосовно верхньої межі. Сукупний дохід сім’ї в місяць повинен бути не більшим за 10 середньостатистичних зарплат на Волині (зараз це близько 100 тисяч гривень). Інакше сім’я уже вважається добре забезпеченою і не може претендувати на підтримку держави.• Площа квартири, на яку можна отримати іпотеку, на сім’ю із двох людей становить 50 м2, для кожного наступного члена сім’я – ще плюс 20 м2. Тобто сім’я із двома дітьми може отримати іпотеку за цією програмою на помешкання до 90 м2. Якщо квартира буде більшою, за кожен наступний квадратний метр будуть сплачувати самостійно.Більше інформації про Програму «Доступна іпотека 7%» – у відео:Детальніше про ці та інші пропозиції запитуйте у відділі продажів Будівельної компанії «Інвестор»:Телефон: 096 030 20 10Адреса: м. Луцьк, вул. Коперника, 13 (3 поверх)м. Луцьк, вул. Супутника, 6 а (ЖК «Супернова»)Сайт: investor.lutsk.ua Facebook: investorlutsk Інстаграм: bud.investor

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