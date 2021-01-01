В популярних в Україні цукерках знайшли небезпечну добавку
Сьогодні, 06:28
У Київській області в кондитерському виробі М&M'S виявили небезпечну добавку.
Про це повідомляється у пресслужбі Держпродспоживслужби України.
За інформацією джерела, в популярних цукерках, що були експортовані з Франції й виробником яких є Mars Chocolat Franse, Haguenau Cedex, знайшли генномодифіковане рисове борошно p35S та tNos). Ця добавка є несанкціонованою в нашій країні.
Зазначимо, що активно з виробниками генномодифікованої продукції бореться міжнародна екологічна організація Greenpeace. На сайті її американського підрозділу розміщений список продуктів, в який включені ГМ-компоненти. До них входять M&M'S, Snickers і Milky Way, компанією-виробником якої є Mars, а також такі популярні солодощі як Kit-Kat, Nesquik і навіть кетчупи Heinz.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомляється у пресслужбі Держпродспоживслужби України.
За інформацією джерела, в популярних цукерках, що були експортовані з Франції й виробником яких є Mars Chocolat Franse, Haguenau Cedex, знайшли генномодифіковане рисове борошно p35S та tNos). Ця добавка є несанкціонованою в нашій країні.
Зазначимо, що активно з виробниками генномодифікованої продукції бореться міжнародна екологічна організація Greenpeace. На сайті її американського підрозділу розміщений список продуктів, в який включені ГМ-компоненти. До них входять M&M'S, Snickers і Milky Way, компанією-виробником якої є Mars, а також такі популярні солодощі як Kit-Kat, Nesquik і навіть кетчупи Heinz.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Помер останній онук Івана Франка
Сьогодні, 07:18
В популярних в Україні цукерках знайшли небезпечну добавку
Сьогодні, 06:28
Україна - на другому місці у світовій торгівлі медом
Сьогодні, 04:19
Десятилітня реконструкція «Устилугу» так і не розпочалася: чому ПП знову оминули у фінансуванні
Сьогодні, 03:33
Кабмін знизить тариф на електроенергію для населення з 1 жовтня
Сьогодні, 02:55