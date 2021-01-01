В популярних в Україні цукерках знайшли небезпечну добавку





Про це



За інформацією джерела, в популярних цукерках, що були експортовані з Франції й виробником яких є Mars Chocolat Franse, Haguenau Cedex, знайшли генномодифіковане рисове борошно p35S та tNos). Ця добавка є несанкціонованою в нашій країні.



Зазначимо, що активно з виробниками генномодифікованої продукції бореться міжнародна екологічна організація Greenpeace. На сайті її американського підрозділу розміщений список продуктів, в який включені ГМ-компоненти. До них входять M&M'S, Snickers і Milky Way, компанією-виробником якої є Mars, а також такі популярні солодощі як Kit-Kat, Nesquik і навіть кетчупи Heinz.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Київській області в кондитерському виробі М&M'S виявили небезпечну добавку.Про це повідомляється у пресслужбі Держпродспоживслужби України.За інформацією джерела, в популярних цукерках, що були експортовані з Франції й виробником яких є Mars Chocolat Franse, Haguenau Cedex, знайшли генномодифіковане рисове борошно p35S та tNos). Ця добавка є несанкціонованою в нашій країні.Зазначимо, що активно з виробниками генномодифікованої продукції бореться міжнародна екологічна організація Greenpeace. На сайті її американського підрозділу розміщений список продуктів, в який включені ГМ-компоненти. До них входять M&M'S, Snickers і Milky Way, компанією-виробником якої є Mars, а також такі популярні солодощі як Kit-Kat, Nesquik і навіть кетчупи Heinz.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію