Помер останній онук Івана Франка
Сьогодні, 07:18
11-го серпня на 90-му році життя помер останній онук українського письменника Івана Франка – Роланд Франко.
Про це повідомив у фейсбуці Міжнародний фонд Івана Франка, засновником та головою правління якого був нащадок українського класика.
«З сумом повідомляємо, що 11 серпня, на 90-му році життя обірвалося земне буття останнього онука Івана Франка – Роланда Франка. Колектив Міжнародного фонду Івана Франка глибоко сумує з приводу смерті засновника та голови правління Міжнародного фонду Івана Франка. Світла пам’ять про цю добру людину назавжди залишиться в наших серцях і серцях тих, кому пощастило з ним працювати, товаришувати та спілкуватися», – ідеться у дописі.
Як відомо, Роланд Франко – український учений-інженер, дипломат, громадський діяч. Кандидат технічних наук. У 1993–1996 роках на запрошення Міністерства закордонних справ України перебував на дипломатичній службі, був радником з питань науки в посольстві України у Великій Британії.
Завдяки клопотанням Роланда Франка 1996 року Україна безкоштовно одержала від Великої Британії науково-дослідну станцію «Фарадей» (нині станція «Академік Вернадський») в Антарктиці. Перша українська експедиція, яка прибула на станцію 28 листопада 1995 року, назвала Роланда Франка «хрещеним батьком української антарктичної станції».
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Про це повідомив у фейсбуці Міжнародний фонд Івана Франка, засновником та головою правління якого був нащадок українського класика.
«З сумом повідомляємо, що 11 серпня, на 90-му році життя обірвалося земне буття останнього онука Івана Франка – Роланда Франка. Колектив Міжнародного фонду Івана Франка глибоко сумує з приводу смерті засновника та голови правління Міжнародного фонду Івана Франка. Світла пам’ять про цю добру людину назавжди залишиться в наших серцях і серцях тих, кому пощастило з ним працювати, товаришувати та спілкуватися», – ідеться у дописі.
Як відомо, Роланд Франко – український учений-інженер, дипломат, громадський діяч. Кандидат технічних наук. У 1993–1996 роках на запрошення Міністерства закордонних справ України перебував на дипломатичній службі, був радником з питань науки в посольстві України у Великій Британії.
Завдяки клопотанням Роланда Франка 1996 року Україна безкоштовно одержала від Великої Британії науково-дослідну станцію «Фарадей» (нині станція «Академік Вернадський») в Антарктиці. Перша українська експедиція, яка прибула на станцію 28 листопада 1995 року, назвала Роланда Франка «хрещеним батьком української антарктичної станції».
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