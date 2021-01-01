Помер останній онук Івана Франка

11-го серпня на 90-му році життя помер останній онук українського письменникаПро це повідомив у фейсбуці Міжнародний фонд Івана Франка, засновником та головою правління якого був нащадок українського класика.«З сумом повідомляємо, що 11 серпня, на 90-му році життя обірвалося земне буття останнього онука Івана Франка – Роланда Франка. Колектив Міжнародного фонду Івана Франка глибоко сумує з приводу смерті засновника та голови правління Міжнародного фонду Івана Франка. Світла пам’ять про цю добру людину назавжди залишиться в наших серцях і серцях тих, кому пощастило з ним працювати, товаришувати та спілкуватися», – ідеться у дописі.Як відомо, Роланд Франко – український учений-інженер, дипломат, громадський діяч. Кандидат технічних наук. У 1993–1996 роках на запрошення Міністерства закордонних справ України перебував на дипломатичній службі, був радником з питань науки в посольстві України у Великій Британії.Завдяки клопотанням Роланда Франка 1996 року Україна безкоштовно одержала від Великої Британії науково-дослідну станцію «Фарадей» (нині станція «Академік Вернадський») в Антарктиці. Перша українська експедиція, яка прибула на станцію 28 листопада 1995 року, назвала Роланда Франка «хрещеним батьком української антарктичної станції».