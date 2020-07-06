У селі поблизу Луцька за 100 тисяч гривень будують «космічну сцену».ВІДЕО





Коли засяє нова планета і скільки вона коштує – дивіться у сюжеті



“Ми проводили фестиваль сирників і зустрілися з такою проблемою, що в нас не було платформи, де би ми могли проводили концерти, ми використовували піддони, це було незручно. Ми хотіли створити стаціонарну платформу”, – розповідає громадська діячка Галина Гарбарук.



Стаціонарну, але неординарну. Таку ідею запропонувала вчителька англійської Галина Гарбарук. Аби її реалізувати, а фестивалі та культурні заходи у Сирниках зробити цікавішими, подалися на волинський обласний конкурс проєктів.



Проєкт “космічної” сцени таки став одним із 8 переможців конкурсу. Профінансувала його міська влада за підтримки Британської ради. Спочатку на проєкт виділили 35 тисяч гривень, щоправда, цього виявилося замало, тож врешті нова планета обійшлася місту у понад сотню тисяч гривень. Гроші витрачали лише на матеріали, адже люди працювали безкоштовно.



“Ми просили долучатися людей, хто може допомогти. Але дуже мало людей долучалися насправді, можливо, через те що літо і в людей робота. Але руки опускалися, ми вже думали, що не буде цього проєкту”, – ділиться представниця молодіжної ради у Сирниках Єлизавета Кривоспицька.



Активні та ініціативні таки знайшлися, тож об’єкт вже завершують. Пофарбувати її планують у такі ж тони, як нині. Втім, її барви будуть змінюватися: завдяки такій конструкції прикрашати її щоразу будуть різноманітними декораціями.



Пофарбують, освітлять і вже до Дня незалежності відкриють.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У селі Сирники будують “космічну” сцену. Створюють сценічний простір під відкритим небом у вигляді сферичної 3D-планети, щоб там проводити культурні заходи, майстер-класи, фестивалі та соціальні зустрічі. Ідею вдалося реалізувати завдяки перемозі в обласному конкурсі за підтримки Британської ради. Проєкт Мистецький планетарій “Art Planet” став шостим переможним у молоді Сирників.Коли засяє нова планета і скільки вона коштує – дивіться у сюжеті 12 каналу. “Ми проводили фестиваль сирників і зустрілися з такою проблемою, що в нас не було платформи, де би ми могли проводили концерти, ми використовували піддони, це було незручно. Ми хотіли створити стаціонарну платформу”, – розповідає громадська діячкаСтаціонарну, але неординарну. Таку ідею запропонувала вчителька англійської Галина Гарбарук. Аби її реалізувати, а фестивалі та культурні заходи у Сирниках зробити цікавішими, подалися на волинський обласний конкурс проєктів.Проєкт “космічної” сцени таки став одним із 8 переможців конкурсу. Профінансувала його міська влада за підтримки Британської ради. Спочатку на проєкт виділили 35 тисяч гривень, щоправда, цього виявилося замало, тож врешті нова планета обійшлася місту у понад сотню тисяч гривень. Гроші витрачали лише на матеріали, адже люди працювали безкоштовно.“Ми просили долучатися людей, хто може допомогти. Але дуже мало людей долучалися насправді, можливо, через те що літо і в людей робота. Але руки опускалися, ми вже думали, що не буде цього проєкту”, – ділиться представниця молодіжної ради у СирникахАктивні та ініціативні таки знайшлися, тож об’єкт вже завершують. Пофарбувати її планують у такі ж тони, як нині. Втім, її барви будуть змінюватися: завдяки такій конструкції прикрашати її щоразу будуть різноманітними декораціями.Пофарбують, освітлять і вже до Дня незалежності відкриють.

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