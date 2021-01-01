Повідомили, скільки нових заражених COVID-19 виявили в Україні за добу

За добу 11 серпня 2021 року в Україні зафіксували 1 247 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них серед дітей – 77, медпрацівників – 41).Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я станом на ранок четверга, 12 серпня.В Україні зростає захворюваність на коронавірус, це один з найбільших показників за останні два місяці. Днем раніше виявили 1122 нових випадки зараження.Також за минулу добу:госпіталізували – 588 осіб;летальних випадків – 24;одужало – 1 039 осіб.За добу протестовано:методом ПЛР – 22 049 осіб,методом ІФА – 8 735 осіб,експрес-тестами – 17 267 осіб.За весь час пандемії в Україні:захворіло – 2 262 601 особа;одужало – 2 194 791 особа;летальних випадків – 53 173;провели ПЛР-тестувань – 11 604 861.За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (205), Харківській (93), Одеській (77), Донецькій (75) та Львівській (61) областях.Кількість захворювань в регіонах за добу:м. Київ – 205 випадків;Вінницька область – 48 випадків;Волинська область – 16 випадків;Дніпропетровська область – 53 випадки;Донецька область – 75 випадків;Житомирська область – 41 випадок;Закарпатська область – 18 випадків;Запорізька область – 57 випадків;Івано-Франківська область – 39 випадків;Київська область – 40 випадків;Кіровоградська область – 5 випадків;Луганська область – 45 випадків;Львівська область – 61 випадок;Миколаївська область – 37 випадків;Одеська область – 77 випадків;Полтавська область – 34 випадки;Рівненська область – 31 випадок;Сумська область – 34 випадки;Тернопільська область – 52 випадки;Харківська область – 93 випадки;Херсонська область – 35 випадків;Хмельницька область – 56 випадків;Черкаська область – 18 випадків;Чернівецька область – 41 випадок;Чернігівська область – 36 випадків.Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.