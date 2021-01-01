Повідомили, скільки нових заражених COVID-19 виявили в Україні за добу
Сьогодні, 09:04
За добу 11 серпня 2021 року в Україні зафіксували 1 247 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них серед дітей – 77, медпрацівників – 41).
Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я станом на ранок четверга, 12 серпня.
В Україні зростає захворюваність на коронавірус, це один з найбільших показників за останні два місяці. Днем раніше виявили 1122 нових випадки зараження.
Також за минулу добу:
госпіталізували – 588 осіб;
летальних випадків – 24;
одужало – 1 039 осіб.
За добу протестовано:
методом ПЛР – 22 049 осіб,
методом ІФА – 8 735 осіб,
експрес-тестами – 17 267 осіб.
За весь час пандемії в Україні:
захворіло – 2 262 601 особа;
одужало – 2 194 791 особа;
летальних випадків – 53 173;
провели ПЛР-тестувань – 11 604 861.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (205), Харківській (93), Одеській (77), Донецькій (75) та Львівській (61) областях.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
м. Київ – 205 випадків;
Вінницька область – 48 випадків;
Волинська область – 16 випадків;
Дніпропетровська область – 53 випадки;
Донецька область – 75 випадків;
Житомирська область – 41 випадок;
Закарпатська область – 18 випадків;
Запорізька область – 57 випадків;
Івано-Франківська область – 39 випадків;
Київська область – 40 випадків;
Кіровоградська область – 5 випадків;
Луганська область – 45 випадків;
Львівська область – 61 випадок;
Миколаївська область – 37 випадків;
Одеська область – 77 випадків;
Полтавська область – 34 випадки;
Рівненська область – 31 випадок;
Сумська область – 34 випадки;
Тернопільська область – 52 випадки;
Харківська область – 93 випадки;
Херсонська область – 35 випадків;
Хмельницька область – 56 випадків;
Черкаська область – 18 випадків;
Чернівецька область – 41 випадок;
Чернігівська область – 36 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
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Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я станом на ранок четверга, 12 серпня.
В Україні зростає захворюваність на коронавірус, це один з найбільших показників за останні два місяці. Днем раніше виявили 1122 нових випадки зараження.
Також за минулу добу:
госпіталізували – 588 осіб;
летальних випадків – 24;
одужало – 1 039 осіб.
За добу протестовано:
методом ПЛР – 22 049 осіб,
методом ІФА – 8 735 осіб,
експрес-тестами – 17 267 осіб.
За весь час пандемії в Україні:
захворіло – 2 262 601 особа;
одужало – 2 194 791 особа;
летальних випадків – 53 173;
провели ПЛР-тестувань – 11 604 861.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (205), Харківській (93), Одеській (77), Донецькій (75) та Львівській (61) областях.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
м. Київ – 205 випадків;
Вінницька область – 48 випадків;
Волинська область – 16 випадків;
Дніпропетровська область – 53 випадки;
Донецька область – 75 випадків;
Житомирська область – 41 випадок;
Закарпатська область – 18 випадків;
Запорізька область – 57 випадків;
Івано-Франківська область – 39 випадків;
Київська область – 40 випадків;
Кіровоградська область – 5 випадків;
Луганська область – 45 випадків;
Львівська область – 61 випадок;
Миколаївська область – 37 випадків;
Одеська область – 77 випадків;
Полтавська область – 34 випадки;
Рівненська область – 31 випадок;
Сумська область – 34 випадки;
Тернопільська область – 52 випадки;
Харківська область – 93 випадки;
Херсонська область – 35 випадків;
Хмельницька область – 56 випадків;
Черкаська область – 18 випадків;
Чернівецька область – 41 випадок;
Чернігівська область – 36 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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