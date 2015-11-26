Повернення зупинки біля Старого ринку: що кажуть у Луцькраді

підприємці Старого ринку зареєстрували офіційну петицію. Її розглядатимуть, але тільки у випадку, якщо вона набере 300 підписів.



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“Я не вважаю за доцільне робити там зупинку. Вона була орієнтована на обслуговування Старого ринку, який з часом, я вважаю, скоро припинить своє існування взагалі. Тому там зупинка, на мій погляд, недоцільна взагалі. Саме так я буду рекомендувати комісії, але це рішення буде колективним”, – каже директор департаменту економічної політики Луцькради Борис Смаль.



Втім, не все так однозначно. Нині триває конкурс на найкращу концепцію реконструкції території ринку. Якщо в проєкті, що переможе, буде передбачена зупинка, то її облаштують. Однак, поки про це говорити рано.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку вимагають повернути зупинку “Центральний ринок”. Усні прохання не дієві, тож люди зареєстрували петицію. Натомість водії запевняють, змінювати нічого не потрібно. Аби влада почула, що зупинку треба повернути,Її розглядатимуть, але тільки у випадку, якщо вона набере 300 підписів.Про це повідомляє "12 канал". “Я не вважаю за доцільне робити там зупинку. Вона була орієнтована на обслуговування Старого ринку, який з часом, я вважаю, скоро припинить своє існування взагалі. Тому там зупинка, на мій погляд, недоцільна взагалі. Саме так я буду рекомендувати комісії, але це рішення буде колективним”, – каже директор департаменту економічної політики ЛуцькрадиВтім, не все так однозначно. Нині триває конкурс на найкращу концепцію реконструкції території ринку. Якщо в проєкті, що переможе, буде передбачена зупинка, то її облаштують. Однак, поки про це говорити рано.

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