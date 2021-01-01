Волиняни скаржаться на жахливий стан дороги: чому досі не розпочинають ремонт





Про це Руслан Пилипчук.



Із його слів, учасники тендеру затягують тендерну процедуру, звертаючись зі скаргами один на одного до Антимонопольного комітету. Останню скаргу подали 8 серпня.



"Дата розгляду сьогодні має бути призначена в антимонопольному комітеті, коли відбудеться розгляд цієї скарги. Враховуючи рішення комітету, буде допущено чи відхилено учасників, відбудеться аукціон та через 10 днів укладено договір", – говорить Руслан Пилипчук.



Мешканець селища Локачі Дмитро Гальчун каже, що поточний ремонт дороги, яка проходить селами Павловичі, Михайлівка та Крухиничі, в Службі автодоріг запланували провести до кінця цього року. Нині дорога перебуває у вкрай поганому стані.



"Там навіть неможливо розминутися машині з машиною. Яма на ямі", – додав волинянин.







Цією дорогою їздять легкові авто, громадський транспорт та багатотонні вантажівки, каже житель Локач Микола Свистун. Із його слів, дорога з Війниці до Луцька займає 25 хвилин, а з Локач до Війниці протяжністю шість кілометрів – 15 хвилин.



"Коли локачинська служба обслуговувала, хоч ями закидали. Вже другий рік ніхто їх не закидає і нічого не робить", – зауважив Микола Свистун.



Частину дороги до Локач з боку села Крухиничі водії об’їжджають узбіччям через велику кількість ям. Раніше на цьому відрізку щовесни латали ями, каже мешканець селища Локачі Святослав Новосад.



"Мені доводиться декілька разів на день проїжджати цією дорогою. Такого неподобства я ще не бачив. Владі байдуже. Їздити неможливо. Підвіска в машині б’ється", – зазначив чоловік.







Як розповів селищний голова Богдан Іус, на ремонт дорога Війниця – Локачі, яка перебуває у державній власності, проєктно-кошторисну документацію на ремонтні роботи виготовили ще у 2018 році за кошти з районного бюджету.



Зі слів посадовця, навесні 2021 року Локачинська ТГ разом із Затурцівською ТГ оплатили 29 тисяч гривень на проведення експертизи проєктно-кошторисної документації.



"Такі населені пункти на відрізку цієї дороги як Війниця, Павловичі і Михайлівка належать до Затурцівської громади, і село Крухиничі – це Локачинська громада", – говорить Богдан Іус.



Після ремонту дорога Війниця – Локачі матиме дві смуги шириною три метри кожна, розповів заступник начальника Служби автомобільних доріг області Ншан Антонян.



Серед робіт, які проведуть на цьому відрізку: освітлення населених пунктів, встановлення нових автопавільйонів, облаштування майже п'яти кілометрів тротуару від Війниці до Локач, встановлення бар’єрно-металевої огорожі. Також облаштують вісім пішохідних переходів, які будуть освітлюватися.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Поточний ремонт дороги обласного значення Війниця – Локачі на відрізку 5,5 кілометрів, який мав розпочатися у червні цього року, затримується через скарги чотирьох фірм-учасників тендеру, які претендують на проведення робіт.Про це Суспільному повідомив начальник відділу Служби автомобільних доріг ВолиніІз його слів, учасники тендеру затягують тендерну процедуру, звертаючись зі скаргами один на одного до Антимонопольного комітету. Останню скаргу подали 8 серпня."Дата розгляду сьогодні має бути призначена в антимонопольному комітеті, коли відбудеться розгляд цієї скарги. Враховуючи рішення комітету, буде допущено чи відхилено учасників, відбудеться аукціон та через 10 днів укладено договір", – говорить Руслан Пилипчук.Мешканець селища Локачікаже, що поточний ремонт дороги, яка проходить селами Павловичі, Михайлівка та Крухиничі, в Службі автодоріг запланували провести до кінця цього року. Нині дорога перебуває у вкрай поганому стані."Там навіть неможливо розминутися машині з машиною. Яма на ямі", – додав волинянин.Цією дорогою їздять легкові авто, громадський транспорт та багатотонні вантажівки, каже житель Локач. Із його слів, дорога з Війниці до Луцька займає 25 хвилин, а з Локач до Війниці протяжністю шість кілометрів – 15 хвилин."Коли локачинська служба обслуговувала, хоч ями закидали. Вже другий рік ніхто їх не закидає і нічого не робить", – зауважив Микола Свистун.Частину дороги до Локач з боку села Крухиничі водії об’їжджають узбіччям через велику кількість ям. Раніше на цьому відрізку щовесни латали ями, каже мешканець селища Локачі"Мені доводиться декілька разів на день проїжджати цією дорогою. Такого неподобства я ще не бачив. Владі байдуже. Їздити неможливо. Підвіска в машині б’ється", – зазначив чоловік.Як розповів селищний голова, на ремонт дорога Війниця – Локачі, яка перебуває у державній власності, проєктно-кошторисну документацію на ремонтні роботи виготовили ще у 2018 році за кошти з районного бюджету.Зі слів посадовця, навесні 2021 року Локачинська ТГ разом із Затурцівською ТГ оплатили 29 тисяч гривень на проведення експертизи проєктно-кошторисної документації."Такі населені пункти на відрізку цієї дороги як Війниця, Павловичі і Михайлівка належать до Затурцівської громади, і село Крухиничі – це Локачинська громада", – говорить Богдан Іус.Після ремонту дорога Війниця – Локачі матиме дві смуги шириною три метри кожна, розповів заступник начальника Служби автомобільних доріг областіСеред робіт, які проведуть на цьому відрізку: освітлення населених пунктів, встановлення нових автопавільйонів, облаштування майже п'яти кілометрів тротуару від Війниці до Локач, встановлення бар’єрно-металевої огорожі. Також облаштують вісім пішохідних переходів, які будуть освітлюватися.

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