На Волині планують впровадити електронний квиток на міжміських автобусах





Про це Центру журналістських розслідувань Сергій Мовенко.



"Ми працюємо над питанням цифрової трансформації транспортних послуг з Міністерством цифрової трансформації та Міністерством інфраструктури. Розробляється програма в цьому напрямку, – розповідає Сергій Мовенко. – Ця програма напрацьовується не тільки у нашій області, а й на загальнодержавному рівні. Як тільки вона буде розроблена, ми будемо бачити кількість необхідних коштів, будемо бачити інвестиційні кошти, скільки держава зможе залучити, скільки обласний та місцеві бюджети. До нас вже приїжджали інвестори й інші компанії, пропонували своє програмне забезпечення, проводили презентації. З цим ознайомилися і керівники адміністрацій, і керівники територіальних громад, тому зараз вивчаємо це питання".



За словами посадовця, для таких послуг розглядають варіанти запровадження електронного квитка та мобільного додатку. Також будуть і певні вимоги до перевізників – щоб транспорт був обладнаний системами GPS-трекінгу і контролю. Втім, кінцеві терміни завершення цієї програми, поки що невідомі.



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Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Волинській обласній державній адміністрації працюють над цифровою трансформацією транспортних послуг. Для цього спільно із міністерствами розробляють спеціальну програму.Про це Центру журналістських розслідувань «Сила правди» розповів заступник голови Волинської облдержадміністрації"Ми працюємо над питанням цифрової трансформації транспортних послуг з Міністерством цифрової трансформації та Міністерством інфраструктури. Розробляється програма в цьому напрямку, – розповідає Сергій Мовенко. – Ця програма напрацьовується не тільки у нашій області, а й на загальнодержавному рівні. Як тільки вона буде розроблена, ми будемо бачити кількість необхідних коштів, будемо бачити інвестиційні кошти, скільки держава зможе залучити, скільки обласний та місцеві бюджети. До нас вже приїжджали інвестори й інші компанії, пропонували своє програмне забезпечення, проводили презентації. З цим ознайомилися і керівники адміністрацій, і керівники територіальних громад, тому зараз вивчаємо це питання".За словами посадовця, для таких послуг розглядають варіанти запровадження електронного квитка та мобільного додатку. Також будуть і певні вимоги до перевізників – щоб транспорт був обладнаний системами GPS-трекінгу і контролю. Втім, кінцеві терміни завершення цієї програми, поки що невідомі.

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