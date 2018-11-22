На Волині бус злетів у кювет: двоє постраждалих – у лікарні





Про це



Автопригода трапилася учора, 11 серпня, ввечері на автодорозі неподалік села Верба.



За кермом автомобіля перебував 39-річний житель Нововолинська. Водій, ймовірно, не впорався з керуванням та злетів у кювет. Транспортний засіб перекинувся.



Внаслідок автопригоди постраждали водій та 40-річний пасажир. Їх госпіталізували.







Цього ж дня на автодорозі у селі Воля Любитівська Ковельського району 40-річний лучанин, керуючи автомобілем Мерседес, під час здійснення обгону з’їхав у кювет та перекинувся.



Водій транспортного засобу отримав тілесні ушкодження. Його також госпіталізували.



За цими фактами відомості слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286 ( Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.



Триває слідство.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Поблизу Володимира-Волинського Мерседес Sprinter злетів у кювет.Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волинської області.Автопригода трапилася учора, 11 серпня, ввечері на автодорозі неподалік села Верба.За кермом автомобіля перебував 39-річний житель Нововолинська. Водій, ймовірно, не впорався з керуванням та злетів у кювет. Транспортний засіб перекинувся.Внаслідок автопригоди постраждали водій та 40-річний пасажир. Їх госпіталізували.Цього ж дня на автодорозі у селі Воля Любитівська Ковельського району 40-річний лучанин, керуючи автомобілем Мерседес, під час здійснення обгону з’їхав у кювет та перекинувся.Водій транспортного засобу отримав тілесні ушкодження. Його також госпіталізували.За цими фактами відомості слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286 ( Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.Триває слідство.

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