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На Волині бус злетів у кювет: двоє постраждалих – у лікарні

На Волині бус злетів у кювет: двоє постраждалих – у лікарні
Поблизу Володимира-Волинського Мерседес Sprinter злетів у кювет.

Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волинської області.

Автопригода трапилася учора, 11 серпня, ввечері на автодорозі неподалік села Верба.

За кермом автомобіля перебував 39-річний житель Нововолинська. Водій, ймовірно, не впорався з керуванням та злетів у кювет. Транспортний засіб перекинувся.

Внаслідок автопригоди постраждали водій та 40-річний пасажир. Їх госпіталізували.

На Волині бус злетів у кювет: двоє постраждалих – у лікарні


Цього ж дня на автодорозі у селі Воля Любитівська Ковельського району 40-річний лучанин, керуючи автомобілем Мерседес, під час здійснення обгону з’їхав у кювет та перекинувся.

Водій транспортного засобу отримав тілесні ушкодження. Його також госпіталізували.

За цими фактами відомості слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286 ( Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

Триває слідство.

На Волині бус злетів у кювет: двоє постраждалих – у лікарні

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Теги: Волинь, ДТП, Володимир-Волинський, водій, Ковельщина, аварія
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