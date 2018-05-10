Волиняни пограбували магазин: один з них – неповнолітній





Про це



Співробітники сектору кримінальної поліції відділку поліції № 2 (Ратне) Ковельського районного управління поліції встановили, що злочин скоїли місцеві мешканці – 21 та 16 років.



Вирішують питання про оголошення їм підозри у скоєному злочині. Триває досудове розслідування, розпочате за ч. 2 ст. 186 Кримінального кодексу України. Йдеться про грабіж. Санкція статті передбачає позбавлення волі від 4 до 6 років.



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Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На початку серпня до поліції звернувся продавець продуктового магазину селища Ратне. Чоловік повідомив, що ввечері двоє чоловіків відкрито викрали товар на понад тисячу гривень.Про це інформує сектор комунікації поліції Волинської області.Співробітники сектору кримінальної поліції відділку поліції № 2 (Ратне) Ковельського районного управління поліції встановили, що злочин скоїли місцеві мешканці – 21 та 16 років.Вирішують питання про оголошення їм підозри у скоєному злочині. Триває досудове розслідування, розпочате за ч. 2 ст. 186 Кримінального кодексу України. Йдеться про грабіж. Санкція статті передбачає позбавлення волі від 4 до 6 років.

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