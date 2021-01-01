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Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

Коронавірус на Волині: за минулу добу – 16 нових випадків недуги

Коронавірус на Волині: за минулу добу – 16 нових випадків недуги
Станом на 12 серпня на Волині протягом попередньої доби зареєстрували 16 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19.

Про це повідомляє ДУ «Волинський ОЦКПХ МОЗ».

Також за добу:
Одужало (осіб) – 2,
Летальних випадків (осіб) – 0.

Здійснили тестувань за добу:
- методом ПЛР (осіб) – 427,
- методом ІФА (осіб) – 278,
- експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 (осіб) – 401.

Розподіл позитивних випадків за добу по адміністративних територіях області:

Луцький район – 13 хворих:

Луцька ТГ – 10
Ківерцівська ТГ – 2
Підгайцівська ТГ – 1

Володимир-Волинський район – 2 хворих:

Володимир-Волинська ТГ – 1
Локачинська ТГ – 1

Камінь -Каширський район – 1 хворий:

Камінь – Каширська ТГ – 1

Діючі активні випадки на сьогодні – 87, що становить 8,4 на 100 тис. населення.

За весь час пандемії в області:
- захворіло (осіб) – 62 366 (з них дітей – 3223 та медичних працівників – 3634),
- одужало (осіб) – 61 074 (з них дітей – 3215 та медичних працівників – 3604),
- летальних випадків (осіб) – 1 205 (з них медичних працівників –29).

Здійснили тестувань всього:
методом ПЛР (осіб) – 266 604,
методом ІФА (осіб) –180 384.

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Теги: коронавірус, Волинь, статистика
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