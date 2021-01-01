Коронавірус на Волині: за минулу добу – 16 нових випадків недуги

Станом на 12 серпня на Волині протягом попередньої доби зареєстрували 16 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19.Про це повідомляє ДУ «Волинський ОЦКПХ МОЗ».Також за добу:Одужало (осіб) – 2,Летальних випадків (осіб) – 0.Здійснили тестувань за добу:- методом ПЛР (осіб) – 427,- методом ІФА (осіб) – 278,- експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 (осіб) – 401.Розподіл позитивних випадків за добу по адміністративних територіях області:Луцька ТГ – 10Ківерцівська ТГ – 2Підгайцівська ТГ – 1Володимир-Волинська ТГ – 1Локачинська ТГ – 1Камінь – Каширська ТГ – 1Діючі активні випадки на сьогодні – 87, що становить 8,4 на 100 тис. населення.За весь час пандемії в області:- захворіло (осіб) – 62 366 (з них дітей – 3223 та медичних працівників – 3634),- одужало (осіб) – 61 074 (з них дітей – 3215 та медичних працівників – 3604),- летальних випадків (осіб) – 1 205 (з них медичних працівників –29).Здійснили тестувань всього:методом ПЛР (осіб) – 266 604,методом ІФА (осіб) –180 384.