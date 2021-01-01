Коронавірус на Волині: за минулу добу – 16 нових випадків недуги
Сьогодні, 11:19
Станом на 12 серпня на Волині протягом попередньої доби зареєстрували 16 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19.
Про це повідомляє ДУ «Волинський ОЦКПХ МОЗ».
Також за добу:
Одужало (осіб) – 2,
Летальних випадків (осіб) – 0.
Здійснили тестувань за добу:
- методом ПЛР (осіб) – 427,
- методом ІФА (осіб) – 278,
- експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 (осіб) – 401.
Розподіл позитивних випадків за добу по адміністративних територіях області:
Луцький район – 13 хворих:
Луцька ТГ – 10
Ківерцівська ТГ – 2
Підгайцівська ТГ – 1
Володимир-Волинський район – 2 хворих:
Володимир-Волинська ТГ – 1
Локачинська ТГ – 1
Камінь -Каширський район – 1 хворий:
Камінь – Каширська ТГ – 1
Діючі активні випадки на сьогодні – 87, що становить 8,4 на 100 тис. населення.
За весь час пандемії в області:
- захворіло (осіб) – 62 366 (з них дітей – 3223 та медичних працівників – 3634),
- одужало (осіб) – 61 074 (з них дітей – 3215 та медичних працівників – 3604),
- летальних випадків (осіб) – 1 205 (з них медичних працівників –29).
Здійснили тестувань всього:
методом ПЛР (осіб) – 266 604,
методом ІФА (осіб) –180 384.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомляє ДУ «Волинський ОЦКПХ МОЗ».
Також за добу:
Одужало (осіб) – 2,
Летальних випадків (осіб) – 0.
Здійснили тестувань за добу:
- методом ПЛР (осіб) – 427,
- методом ІФА (осіб) – 278,
- експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 (осіб) – 401.
Розподіл позитивних випадків за добу по адміністративних територіях області:
Луцький район – 13 хворих:
Луцька ТГ – 10
Ківерцівська ТГ – 2
Підгайцівська ТГ – 1
Володимир-Волинський район – 2 хворих:
Володимир-Волинська ТГ – 1
Локачинська ТГ – 1
Камінь -Каширський район – 1 хворий:
Камінь – Каширська ТГ – 1
Діючі активні випадки на сьогодні – 87, що становить 8,4 на 100 тис. населення.
За весь час пандемії в області:
- захворіло (осіб) – 62 366 (з них дітей – 3223 та медичних працівників – 3634),
- одужало (осіб) – 61 074 (з них дітей – 3215 та медичних працівників – 3604),
- летальних випадків (осіб) – 1 205 (з них медичних працівників –29).
Здійснили тестувань всього:
методом ПЛР (осіб) – 266 604,
методом ІФА (осіб) –180 384.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Інші новини теми
Повідомили статистику щодо коронавірусу на Волині за минулу добу
11 серпень, 10:37
Коронавірус в Україні: повідомили статистику за минулу добу
10 серпень, 08:56
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
На Волині п'яний водій хотів відкупитися від поліції за 200 євро
Сьогодні, 11:47
П'яні, з укусами тварин: скільки волинян звернулося до Луцької клінічної лікарні за вихідні
Сьогодні, 11:36
Коронавірус на Волині: за минулу добу – 16 нових випадків недуги
Сьогодні, 11:19
Знайшли 25-річного хлопця, який зник у Луцьку декілька днів тому
Сьогодні, 11:06
На Волині бус злетів у кювет: двоє постраждалих – у лікарні
Сьогодні, 10:33