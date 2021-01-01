В Україні зростуть ціни на інтернет і телебачення
Сьогодні, 12:16
В Україні можуть зрости інтернет-тарифи на 10-30%. Цьому може посприяти ціла низка причин: зростання заробітних плат співробітників і відрахувань за авторські права за контент, завантаженість мереж та ін.
Про це пише "Обозреватель" з посиланням на UBR.ua. Директор інтернет-оператора "Паутина" Олександр Арутюнян заявив, що ключова причина збільшення тарифів – зростання вартості контента. Так, за кожного користувача потрібно платити відрахування до Коаліції аудіовізуальних та музичних прав (КАМП).
При цьому ціни можуть вирости вже або прийдешньої осені, або на початку зими. Однак навряд чи учасники ринку підуть на поступовий перегляд вартості послуг. Арутюнян додав, що для того щоб зайвий раз не дратувати абонентів, провайдери піднімуть ціни один раз.
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Про це пише "Обозреватель" з посиланням на UBR.ua. Директор інтернет-оператора "Паутина" Олександр Арутюнян заявив, що ключова причина збільшення тарифів – зростання вартості контента. Так, за кожного користувача потрібно платити відрахування до Коаліції аудіовізуальних та музичних прав (КАМП).
При цьому ціни можуть вирости вже або прийдешньої осені, або на початку зими. Однак навряд чи учасники ринку підуть на поступовий перегляд вартості послуг. Арутюнян додав, що для того щоб зайвий раз не дратувати абонентів, провайдери піднімуть ціни один раз.
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