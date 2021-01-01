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Повідомили, коли COVID-сертифікати з'являться в «Дії» і будуть схвалені ЄС

Повідомили, коли COVID-сертифікати з'являться в «Дії» і будуть схвалені ЄС
За кілька тижнів COVID-сертифікати будуть доступні в застосунку "Дія".

Про це в "Сніданку з 1+1" розповів керівник з розвитку електронних послуг у Мінцифрі Мстислав Банік, повідомляє "ТСН".

За його словами, точної дати поки немає. Утім, у відомстві наголошують, що зараз про "чітку дату підписання міжнародних угод" не йдеться.

"Зараз вони (CОVID-сертифікати - Ред.) працюють в режимі бета-тестування. Декілька тисяч людей долучилися до нього. Разом з ними фахівці повністю відпрацювали технічну частину, відображення, коректність даних, які є в системі. Паралельно з тестуванням відбувалася підготовка до технічної сумісності з Європейським Союзом. Ми успішно пройшли усі тестування", - каже Мстислав Банік.

Наразі ця функція перебуває у тестовому середовищі, наголосив представник Мінцифри. Потім мають відбутися ще два важливі кроки:

політичне визнання - підписання відповідних міжнародних угод,
"продуктове середовище" - коли разом з європейськими країнами Україна зможе користуватися CОVID-сертифікатами.
Слід зауважити, якщо документ вже з'явився в "Дії", то для його відображення в застосунку не потрібний доступ до Інтернету. Дійсність сертифікату буде перевірятися за допомогою QR-коду.


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Теги: COVID-сертифікати, дата появи, ЄС
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