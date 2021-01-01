У Луцьку презентують книгу про функціонування міст для дітей
Сьогодні, 12:53
23 серпня у Луцьку відбудеться презентація інтерактивної дитячої книги «У міста є я» за авторством засновниці Міжнародного саміту мерів Ірини Озимок. Про це йдеться на сайті мерії.
Це перша книга в Україні, яка розповідає юним читачам про механізми функціонування міст та роль жителів у формуванні майбутнього своєї громади.
У рамках візиту заплановані дві важливі зустрічі: перша - зустріч маленьких жителів з міським головою Ігорем Поліщуком та Іриною Озимок для обговорення справ у місті та напрацювання спільних ідей щодо вдосконалення Луцьк.
Подія пройде в інтерактивному форматі з цікавими завданнями про місто. Учасники зустрічі матимуть змогу поставити запитання міському голові про те, як функціонує місто, відвідати його кабінет, дізнатися більше про транспорт, воду, тепло, сміття, дитячу участь, а також запропонувати власні ідеї для якісних змін у місті.
Маленькі лучани «попрацюють» у сесійній залі, аби детально ознайомитися з роботою місцевої влади. Зустріч відбудеться об 11:30 у міській раді за адресою вул. Богдана Хмельницького, 19.
Реєстрація дітей за посиланням:
Через епідеміологічну ситуацію кількість місць обмежена, тому просимо зауважити, що участь дитини у заході буде можлива тільки після письмового підтвердження, а заповнена форма не є автоматичною перепусткою на захід.
Луцьк стане першим містом, в якому дитяча книга «У міста є Я» буде опрацьована у дитячих садках та школах у формі навчальної гри.
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Це перша книга в Україні, яка розповідає юним читачам про механізми функціонування міст та роль жителів у формуванні майбутнього своєї громади.
У рамках візиту заплановані дві важливі зустрічі: перша - зустріч маленьких жителів з міським головою Ігорем Поліщуком та Іриною Озимок для обговорення справ у місті та напрацювання спільних ідей щодо вдосконалення Луцьк.
Подія пройде в інтерактивному форматі з цікавими завданнями про місто. Учасники зустрічі матимуть змогу поставити запитання міському голові про те, як функціонує місто, відвідати його кабінет, дізнатися більше про транспорт, воду, тепло, сміття, дитячу участь, а також запропонувати власні ідеї для якісних змін у місті.
Маленькі лучани «попрацюють» у сесійній залі, аби детально ознайомитися з роботою місцевої влади. Зустріч відбудеться об 11:30 у міській раді за адресою вул. Богдана Хмельницького, 19.
Реєстрація дітей за посиланням:
Через епідеміологічну ситуацію кількість місць обмежена, тому просимо зауважити, що участь дитини у заході буде можлива тільки після письмового підтвердження, а заповнена форма не є автоматичною перепусткою на захід.
Луцьк стане першим містом, в якому дитяча книга «У міста є Я» буде опрацьована у дитячих садках та школах у формі навчальної гри.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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