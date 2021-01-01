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У Луцьку презентують книгу про функціонування міст для дітей

У Луцьку презентують книгу про функціонування міст для дітей
23 серпня у Луцьку відбудеться презентація інтерактивної дитячої книги «У міста є я» за авторством засновниці Міжнародного саміту мерів Ірини Озимок. Про це йдеться на сайті мерії.

Це перша книга в Україні, яка розповідає юним читачам про механізми функціонування міст та роль жителів у формуванні майбутнього своєї громади.

У рамках візиту заплановані дві важливі зустрічі: перша - зустріч маленьких жителів з міським головою Ігорем Поліщуком та Іриною Озимок для обговорення справ у місті та напрацювання спільних ідей щодо вдосконалення Луцьк.

Подія пройде в інтерактивному форматі з цікавими завданнями про місто. Учасники зустрічі матимуть змогу поставити запитання міському голові про те, як функціонує місто, відвідати його кабінет, дізнатися більше про транспорт, воду, тепло, сміття, дитячу участь, а також запропонувати власні ідеї для якісних змін у місті.

Маленькі лучани «попрацюють» у сесійній залі, аби детально ознайомитися з роботою місцевої влади. Зустріч відбудеться об 11:30 у міській раді за адресою вул. Богдана Хмельницького, 19.

Реєстрація дітей за посиланням:
У Луцьку презентують книгу про функціонування міст для дітей

У Луцьку презентують книгу про функціонування міст для дітей

Через епідеміологічну ситуацію кількість місць обмежена, тому просимо зауважити, що участь дитини у заході буде можлива тільки після письмового підтвердження, а заповнена форма не є автоматичною перепусткою на захід.

Луцьк стане першим містом, в якому дитяча книга «У міста є Я» буде опрацьована у дитячих садках та школах у формі навчальної гри.

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