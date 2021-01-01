Де на Волині будуть відключати світло 13 серпня. АДРЕСИ

На Волині у зв’язку з ремонтними роботами на лініях електропередач 13 серпня будуть відключати електроенергію у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо.Інформацію надали у ПАТ «Волиньобленерго».Вимкнень споживачів не заплановано.1. ПЛ-0.4 кВ Л-2 від КТП-489 9:00 – 17:00 - с. Богунівка: вул. Центральна.2. КТП-3 10:00 – 15:45 - с. Скобелка: вул. Луцька, вул. Селищна, вул. Весела, вул. Молодіжна, вул. Польова, ПАТ "Укртелеком", Скобелківська сільська рада.1. Л-1, Л-2 від КТП-113 10:00-16:00 - с. Колона: вул. Павлюка, вул. Польова.2. ПЛ-10 Л 80-07 9:30-16:00 - с. Грибовиця (частково), ФО Брик Л.В., ФОП Тимощук І.Й. ФО Міндзя А.В., ФОП Погорєлов В.В., ФГ "Дари Волині", ФОП Тарасюк В.М., СФГ "Юник", ФОП Микитюк С.І., ФО Дубинюк С.І.1. ПЛ-0,4 кВ Л-3 ЩТП 391 09:30 – 13:00 - с. Підцир’я: вул. Надрічна (частково), пров. Надрічний (частково), вул. Ярослава Галана (частково).2. ПЛ-10 кВ Л-44-01 від ПС-110 №44 «Сошично» до ЛР-26 09:00 – 17:00 - с.Олександрія (повністю), ФОП Ткачук Р.І. (магазин), школа, ФАП, с.Нуйно: вул.Миру, вул.Василя Кусика, вул.Янівка (частково), вул.Вигони, вул.Демитрова, вул.Залізнична, вул.Зелена, вул.Івана Франка, вул.Лісна, вул.Поліська, пров.Демитрова, ФОП Ліцевич Г.І. (стрічкова пилорама), ФОП Ліцевич С.Г. (стрічкова пилорама).3. КТП-29 10:00 – 15:30 - м. Камінь-Каширський: вул. Богдана Хмельницького, вул. Ватутіна (частково), вул. Дружня (частково), вул. Мала, пров. Ватутіна, пров. Воля (частково), пров. Олега Кошового, ФОП Мосюк М.М. (будівля торгівлі).4. КТП-53 10:00 – 16:00 - с. Видерта: вул. Ковельська (частково), вул. Ватутіна, вул. Дев’ятого Травня, вул. Корнійчука, вул. Крупсьої (частково), вул. Молодіжна, ФОП Глодік О.І. (бар «Віка»), ФОП Євчук В.Н. (торговий павільйон), ФОП Гаталюк В.П. (торговий павільйон).1. ПЛ 0,4 кВ від КТП-25003 09:00-20:00 - с. Сапогів: вул. Центральна, 1-43, вул. Б.Хмельницького, РГ святих жінок мироносиць УПЦ.2. ПЛ 10 кВ від 70-09 08:30-16:00 - м.Ківерці: ул.45 Р.Перемогивул.Смолярня, вул.Корольова, вул.Яворницького,2, вул.Прилісна (Гвардійська),буд.26-56/парні/,буд.35- 57/непарні, вул.Корольова, Прилісна, Смолярня, вул. Прилісна, Корольова, вул.Залізниця,буд.23-39/непарні/,буд.30-42/парні/, вул.Пруднівська (Боженка),33,35, вул.Достоєвського, вул.Котляревського, вул.Шевельова, вул.Пруднівська (Боженка), буд.1-25, вул.Залізниця, буд.2-24, вул.Васильєва, вул.Сагайдачного, вул.Васильєва, вул.Стусавул.Чубинсько, Яворницького, Ківерцівське міське споживче товариство, ФОП Мамчур Вадим Павлович, ФОП Гнатюк Тетяна Дем'янівна.3. КТП-25028 10:00-12:00 - с. Кульчин: вул. Заводська 1-34, вул. Набережна, вул. Молодіжна, 11-22, ОСББ "Прибережний", Троцюк Романія Іванівна.4. КТП-25505 12:00-15:00 - с. Кульчин: вул. С. Стрільців, вул. Незалежності, 79-87, 64-68, ПрАТ "Київстар", Бандура Микола Ананійович.1. ПЛ-0,4кВ від ТП №432 9:00-17:00 - м. Ковель: вул. Патріарха Мстислава, вул. М. Левицького, вул. Окружна, ФОП Кравчик Н.В, ФО Тищук Т.В, Релігійна громада спасіння християн віри Євангельської п'ятидесятників, ФОП Малюта В.Т, ФОП Костюк М.Ф, УКБ та ЖКГ ВК Ковельської міської ради.2. ПЛ-0,4кВ від ТП №279 9:00-17:00 - с. Калинівка, ВК Люблинецької селищної ради Ковельського району.3. ПЛ-10кВ Л.89-01 (ТП-33, ТП-181, ТП 394, ТП-205, ТП-785, ТП-182, ТП-596, ТП 183, ТП-87, ТП-218, ТП-239, ТП-240, ТП 399, ТП-762, ТП-712) 9:00-17:00 - с. Вербка, с. Бахів, с. Колодниця, с. Білин, ФОП Ковальчук В.С., ФО Лисюк В.О., РГ Української православної церкви с. Вербка Ковельське МТМО, ПАТ "Укртелеком" Волинська філія, Дубівська сільська рада, ФО Карпюк В.В., ФОП Данилевич О.М., ФО Шворак Р.Г., АТ "ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ "ВОЛИНЬГАЗ", ФО Столярчук В.П., СТзОВ "Україна", ФО Солтис О.М., ФО Столярчук Р.П., ФОП Янкель А.П., ФОП Місюра О.В., ФО Кіптик О.О., ПП "Приватбуд", РГ Різдва Святого Івана Предтечі УПЦ КП, Білинська сільська рада, Відділ освіти Ковельської РДА, РГ Святого Духа УПЦ КП, Дубівське СТ, ФО Балецький С.Р., ФО Балак П.С., ФГ "Дуплянка СГК", Церква Християн віри Євангельської м. Ковель, Свято-Різдво Богородична громада УПЦ церкви МП с. Білин, ПАТ "Укртелеком" Волинська філія, ФОП Спичак Т.М., Волинська дирекція АТ "Укрпошта", ФОП Оніщук В.П., Церква Різдва Пресвятої Богородиці УПЦ КП, ФОП Наконечний П.М., ФОП Шворак П.Є., СТзОВ "Білинське", ФО Жалай М.В., ФО Матвійчук В.В., ФОП Колотюк П.М.3. ПЛ-10кВ Л.97-01 (ТП-747(А), ТП 746(А), ТП-662, ТП 272, ТП-314, ТП-543) 9:00-17:00 - с. Зелена, м. Ковель, вул. Володимирська, ТзОВ "Компанія "Гелікон", Селянське (фермерське) господарство "Ковчег", ККП "Добробут", ТзОВ "ВДТ-К", ТзОВ "Інтерекопаливо".4. ПЛ-10кВ Л.74-06 (ТП-85, ТП-45, ТП-367, ТП-97, ТП-613, ТП-53, ТП-43, ТП-83, ТП-319, ТП-52, ТП-44) 9:00-17:00 - с. Сільце, с. Підліси, с. Арсоновичі, с. Угли, Велицька сільська рада, ФОП Топоровський О.Є., СТзОВ "Вежа", Ковельське МТМО, ВІДДІЛ ГУМАНІТАРНОЇ ПОЛІТИКИ ВЕЛИЦЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ, Селянське (Фермерське) господарство "Весна", ПАТ "ВФ УКРАЇНА", ПАТ "Укртелеком" Волинська філія, Волинська дирекція АТ "Укрпошта", Св'ято-Дмитрівська громада УПЦ с. Підліси, ФОП Киденько О.М., Ковельська районна державна лікарня ветеринарної медицини, Фермерське господарство "Визвість", ФОП Філіпчук В.В., ФОП Киденько О.М., Свято-Успенська громада УПЦ, Свято-Хресто-Воздвиженська православна церква с. Угли.5. ПЛ-10кВ Л.2С (ТП-516(А), ТП-541, ТП-686(А), ТП-472(А), ТП-470, ТП-616(А), ТП-618(А), ТП-714, ТП-533, ТП-435, ТП-433, ТП-531,ТП-431, ТП-432, ТП-483, ТП-534, РП-2, РП-4) 9:00-17:00 - м.Ковель: вул.Володимирська, Варшавська, Холмська, Черняховського, Саксаганського, М.Левицького, П-во "Волиньавтомотосервіс", Ф.О.Жолоб С.Р., Вол.дирекція УДППЗ, Ф.О.Думич М.Ф., ПТМ "Ковельтепло", Ковельське РЖКП №2, ФОП Романюк Л.В., ФОП М'якота П.І., Відділ комунгоспу, ПАТ" Волиньгаз", ФОП Приступа Н.П., ФОП Бойко О.М., ПАТ"Укртелеком", ПАТ"ЛУЦЬКСАНТЕХМОНТАЖ №536", ТОВ "Золотий Екватор", ФОП Козак В.Т., Заготзбутбаза с/г пр., Гаражн. кооп "Мотор" ГБК"Електрон-Ковель" ФОП Дерев'янчук Г.І ФОП Шумік Г.Г. ФОП Кисіль Ю.М., ТзОВ "Бізнес- Рейс", ФОП Степук О.М., ФОП Настенко Л.І., ФОП Ляшук В.П., ФОП Лисакова О.П., ФОП Міцельський О.Г, ФОП Мерзлікін В,В., ТзОВ "К.П.Верес", ФОП Михальчук Г.С., ФОП Попова Л.О., Вол.дирекція УДППЗ, Відділ комунгоспу, ТзОВ"Любисток", ДП «Ковел.лісове господарство», ФОП Панечко Н.В., ПАТ" Волиньгаз", ФОП Заяць О.В., ФОП Панасюк А.І., ТзОВ "Марія", ФОП Гулюк Н.І., ФОП Курчай Л.В., ФОП Костюк М.Ф., Церква "Спасіння", ФОП Малюта В.Т.6. ПЛ-0,4кВ від КТП-112 9:00-17:00 - смт Голоби, ФО Корець А.А., ФО Луцюк В.С., ФОП Махнюк С.О., Голобська селищна рада.Вимкнень споживачів не заплановано.Вимкнень споживачів не заплановано.1. ПЛ-10 Л-54-02 від ЛР 30 9:00-17:00 - с. Гаразджа: вул.Лісова, Вишнева, Гірська, Зоряна, Шкільна, Сонячна, Новоселів, Прилісна, Підгайна, Селекційна, Незалежності, Світла, Чорновола, АЗС „Лукойл”, АЗС „Формула-Ритейл”, ФОП Іващенко С.В., ПП Гаврилюк Ю.Р., Житловий кооператив „Комфорт”, ПП Понурко А.С., ОК «Лище Діброва», «А-Тера», «Датагруп», ТзОВ «Восток», «Луцьк Експо», «Ерідон», с. Гаразджа: церква, буд.культури, школа, артсвердловина, ФАП.2. КТП-165 10:00-17:00 - с. Крупа: вул. Шиманського, Сонячна, Теремнівське СТ – магазин, ПП «Сателіт» - виробнича база.3. КТП-35 9:00-16:00 - с. Михайлівка.1. ПЛ-0.4 КТП-478.479 9:00-18:00 - с. Чмикос.2. ПЛ-10 Л 58-03 від ЛР 332 до ЛР-280 9:00-18:00 - м. Любомль: 1-го травня, частково Любомльська, Липинського (Ватутіна), Олени Пчілки (Ярини Смоляр), Княжна, Вишнівецька, пров.Вишнівецька, Стуса, Степанченка, Вербна, Коновальця, Ветеранів, Масляна, Каштанова, Приміська, Огієнка, с.Вишнів МПП"ЯВІР", АЗС "Трансгазіндастри", "ОККО", Бар "Євро", ТОВ "Л-Транс", МПП "Криниця", Приватне підприємство "Фолсаж", ФОП Дячук Галина Антонівна, ТзОВ "Золотий екватор", АЗС Вишнів, ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СВІТЯЗЬ", ФОП Данилюк Наталія Іванівна.3. КТП-444 9:00-18:00 - с. Острів’я.4. КТП-89 9:00-18:00 - с. Самійличі, Святодмитрівська церква, Клуб с.Самійличі, Сільська Рада с.Самійличі, ФОП Чак Домина Іванівна, ФОП Гінайло Л.Д.5. КТП-235 9:00-18:00 - с. Самійличі, медпункт, поч. школа с. Самійличі.1. КТП-144 10:00-17:00 - с. Ветли: вул. Поліська, Погранзастава, Млин ФОП Кирилюк.2. ПЛ-0,4 кВ Л-4 від КТП-132 10:00-17:00 - с. Залаззя: вул. Миру.1. ПЛ-0,4 кВ від КТП-278 10:00-16:00 - смт Маневичі: вул. Комарова 17-21; вул. Гоголя, 1-9; вул. Червоної Калини 7; 2-17; вул. А. Снітка 17-21; вул.Луцька 32-16; вул. Коцюбинського, Філія Маневицьке дорожньо-експлутаційне управління (ДРП-20), ФОП Клименко С.В. (автопарк), ФОП Оксенюк М.А. (магазин), ФОП Міцевський Петро Дорофійович.2. ПЛ-0,4 кВ від КТП-396 10:00-16:00 - с. Мала Ведмежка, Цмінівська сільська рада (клуб), Новочарторийське споживче товариство (магазин), ФОП Батурко Наталія Сергіївна (млин), Маневицький РЦПМСД (ФАП).1. ТП-24 09:00-17:00 - м. Нововолинськ: вул. Лермонтова, Грінченка, А. Кримського, 82-92, Толстого, 2, провулок Ломоносова, У. Самчука, Кисіля, Маяковського, Транспортна, Нестерова, Церква Св. Трійці, дім милосердя.2. ПЛ-0.4 Л-4 ТП-23 09:00-17:00 - м.Нововолинськ: вул. Жуковського, 12а-28, 29-43, 19, Бойка, Дольна, 2-16, 1-19, Я Мудрого, Ціалковського, 22-32, 23-27.1. КТП-185 (І.П.) 10:00-13:00 - смт Ратне (Насосна).2. КТП-241 (І.П.) 13:20-17:00 - смт Ратне: вул .Шевченка, Фізична особа Штик Марія Іванівна.3. ПЛ-10 кВ № 19-02 до ЛР-60 (К.Р.) 10:00-17:00 - с. Річиця, Піски-Річицькі, Школа КТП-297 с.Річиця, Фізична особа підприємець Маковецький Іван Григорович, Фізична особа-підприємець Черначук Василь Аврамович, ФАП с.Річиця, Фізична особа підприємець Супрунюк Ганна Констянтинівна, Фізична особа підприємець Кацевич Світлана Степанівна, Православна Церква с.Річиця, Фізична особа підприємець Гордун Лариса Мар"янівна, Фізична особа-підприємець Октисюк Адам Михайлович, ФАП с.П-Річицькі.4. Л-2 ТП-300 (Т.О.) 10:00-16:30 - с. Гута.5. Л-1,2,3 ТП-418 (Т.О.) 09:30-16:30 - с. Датинь, Православна Церква с.Датинь, Фізична особа підприємець Авдіюк Сергій Васильович.1. ПЛ-0,4кВ КТП-36042 9:00-17:00 - с.Трилісці: вул.Степова, Промислова, Молодіжна, Колгоспна, магазин Петручик А., клуб.2. ПЛ-0,4кВ ТП-36043 9:00-17:00 - с. Линівка: вул. Гайова.3. ПЛ-0,4кВ ТП-36169 9:00-17:00 - с.Квітневе: вул.Молодіжна, Миру, Садова, Квітнева, магазин.4. ПЛ-0,4кВ ТП-36274 9:00-17:00 - с. Мильськ: картоплесховище, пилорама Деменік В.М., виробниче приміщення Левчук М.О., корівник Дацюк М.М., корівник Філіпчук В.В.5. ПЛ-10кВ Л71-03 9:00-17:00 - с. Мирославка (повністю), с. Забара (повністю), с. Мильськ (повністю), ФОП Лавринюк Л.В., торговий кіоск, ФОП Шепелюк Г.В., магазин, поштове відділення, будинок культури, дитячий садок, школа, шкільна котельня.6. ПЛ-0,4кВ ТП-36325 9:00-17:00 - с. Щурин: вул. Лесі Українки, Миру, І. Франка, Незалежності, магазин Андросюк І. А., дитячий садок, майстерня, школа, молокопункт, контора с/р, амбулаторія, магазин, Рубцов С.А., клуб, чайна.7. ПЛ-10кВ Л30-05 9:00-17:00 - с. Кременець (повністю), с. Михайлин (повністю).8. ПЛ-0,4кВ ТП-36446 9:00-17:00 - смт Дубище: вул. Молодіжна, Зелена, Лесі Українки, Набережна, котельня, амбулаторія, школа, магазин, торг. центр.9. ПЛ-0,4кВ ТП-36470 9:00-17:00 - м.Рожище: вул.Симоненка,Жуковського, Героїв УПА, Ватутіна, пров. Жуковського, Ватутіна.10. ПЛ-0,4кВ КТП-36042 9:00-17:00 - с. Літогоща: СВК ім. І. Франка (зерносклад), пилорама Мельничук В.С., ДКУ Сакалош Ю.Ю., конюшня, корівник, картоплесховище, телятник, кузня, майстерня, пилорама.11. ПЛ-0,4кВ ТП-36482 9:00-17:00 - с. Копачівка, вул. Першотравнева, Тиха, СТО, СТ «Мічурінець».12. ПЛ-0,4кВ ТП-36510 9:00-17:00 - с. Щурин: вул. Перемоги, Терешкової.13. ПЛ-10кВ Л30-02 9:00-17:00 - с. Рудня (повністю), с. Валерянівка (повністю), м. Рожище: вул. Менделеєва, Ломоносова, Львіська з.д. (ТП-108 с.Валер’янівка, ТП-68 м.Рожище).14. ПЛ-10кВ Л71-02 9:00-17:00 - с.Трилісці (повністю), с.Линівка (повністю), с.Малинівка (повністю), с.Мар’янівка (повністю), с.Линівка (повністю), с.Трилісці (повністю).15. ПЛ-0,4кВ КТП-36011 9:00-17:00 - с.Залісці: вул. Молодіжна, Колгоспна, Паркова, ДКУ, телятник Долюк В. В.16. ПЛ-0,4кВ КТП-36013 9:00-17:00 - с. Залісці: вул. Центральна,Лесі Українки, контора с/р, клуб, магазин.17. ПЛ-0,4кВ КТП-36030 9:00-17:00 - с.Топільне: вул.Квітнева, Миру, Ювілейна, зерносховище ФОП Скрипчук А.М., телятник Грабарчук В.Є.18. ПЛ-0,4кВ КТП-36054 9:00-17:00 - с. Духче: вул.Миру, Тиха, Спортивна, Травнева, Набережна, магазин Петров В.Г., Демчук З.Ф., ФАП, артсвердловина, школа, клуб.19. ПЛ-0,4кВ КТП-36070 9:00-17:00 - м.Рожище: вул.Чайковського,Лермонтова, Кольцова, К. Шилокадзе, дитячий садок, магазин Лактік.20. ПЛ-0,4кВ КТП-36094 9:00-17:00 - м.Рожище: вул.Гагаріна, 1 Травня, Грушевського, Леся Курбаса, Кармелюка, Хмельницького, костел, майстерня ПЖКГ, школа, санітарно-епідеміологічна станція, п-ць Стоцький, ПП «Черемош», ОК «СтартАвто».21. ПЛ-0,4кВ КТП-36145 9:00-17:00 - с. Духче: вул.Спортивна, Травнева, пилорама Дунай.22. ПЛ-0,4кВ КТП-36248 9:00-17:00 - с.Топільне: вул.Квітнева, Миру, Садова, торговий павільйон.23. ПЛ-0,4кВ КТП-36383 9:00-17:00 - с.Літогоща: вул.Тананайка, дитячий садок, станція стільникового зв’язку «Київстар», артсвердловина.1. ПЛ-10кВ Л-93-01 від ЛР-44 10:00-17:00 - с.Смідин: вул.Миру,17-го Вересня, Перемоги, Городня, Хомича, Шевченка, Грушевського, Соборності, Зелена, Чапаєва, Польова, Першотравнева, Радянська,Незалежності, Суворова, Волі, Пункт прийому молока.2. КТП-253 Л-3 09:00-16:00 - с. Нова Вижва: вул. Суворова.1. ПЛ-0,4кВ КТП-272 10:00-13:00 - смт Луків: вул. Сміденська, Льонодільниця.