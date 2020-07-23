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В аеропорту у Польщі виявили українця з повним паспортом фальшивих штемпелів

В аеропорту у Польщі виявили українця з повним паспортом фальшивих штемпелів
38-річного українця затримали в аеропорту Гданська.

Як повідомляє YAVP.PL з посиланням на сайт Морського відділу прикордонної служби, причиною затримання став український закордонний паспорт. У документі виявили фальшиві штемпелі про перетин кордону.

Чоловік прилетів до Гданська рейсом зі Львова. Під час перевірки пред'явленого ним паспорта було встановлено, що один із штемпелів польського прикордонного контролю був підроблений. Але й це ще не все. Прикордонники почали перевіряти й інші сторінки паспорта українця й виявили ще низку фальшивих чеських, литовських та іспанських штемпелів нібито про перетин.

У підсумку громадянина України не впустили до Польщі й повернули назад на батьківщину. Крім того, його покарали штрафом та забороною в'їзду до Шенгенської зони на наступні 2,5 роки.

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Теги: Польща, українець, паспорт, аеропорт
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