У Гаразджі планують збудувати нову школу. ФОТО

Заступник Підгайцівського сільського головита керівниця Відділу освіти, культури, молоді та спорту Підгайцівської сільської радивважають, що школу у селі Гаразджа потрібно добудовувати або звести нову. Про це інформують у пресслужбі Підгайцівської сільської ради.У школу села Гаразджа посадовців запросила ініціативна група місцевих мешканців, на чолі із директоркою. Педагоги бідкались, що в школі, де навчається понад 100 учнів і найближчі роки, за демографічними показниками, кількість учнів збільшиться, бракує площі для облаштування нових класів. Приміщення школи ледь поміщає дітей, а село розростається, на дачних масивах оселяється все більше нових сімей.Директорка розповіла, що навчання в школі відбувається у дві зміни – 1-4 класи мають уроки до обіду, 5-9 – пізніше. Столи у їдальні накривають 6 разів, тричі для учнів першої зміни, тричі для дітей, які навчаються у другу зміну. Інакше організувати харчування 100 дітей поки з одним прийомом їжі у стінах школи не виходить.Шкільну бібліотеку, розмістили у підсобному приміщенні площею у кілька квадратних метрів. Аби усі книги розмістити у тісненькому приміщенні, стелажі поставили у два поверхи та закріпили для безпеки відвідувачів.Попри все, помітно, що колектив школи – однодумці, мислять позитивно та зуміли навіть у таких умовах організувати дружній простір для учнів школи.У 2012 році педколективу дали надію на позитивні зміни, виготовили проєктно-кошторисну документацію та заклали фундамент нового корпусу школи. Однак далі перекриття підвального приміщення справа не пішла – закінчились кошти. Нині фундамент заростає бур’яном та самосійними деревами.Зі слів Леоніда Гроголя, територія школи – величезна, дозволяє тут розмістити і нову школу, і облаштувати сучасний спортивний майданчик, а територію старої школи, з часом, можна було б віддати під дитсадок.«Порадившись із Жанною Калениківною, вирішили почати з малого – ініціювати виготовлення проєкту нової школи, прорахувати кошторис на будівництво та шукати кошти, які можна залучити на будівництво», - підсумував заступник Підгайцівського сільського голови.