Лучанин через Telegram поширював «закладки»
Сьогодні, 13:12
Затримали 23-річного лучанина, який за допомогою telegram-каналу розповсюджував у Луцьку канабіс через так звані "закладки".
Про це повідомляють у пресслужбі прокуратури Волині.
Особливо небезпечний наркотичний засіб знайшли правоохоронці і під час обшуку у його оселі.
Вирішуються питання про повідомлення молодику про підозру у незаконному придбанні, зберіганні з метою збуту і збуті особливо небезпечних наркотичних засобів (ч. 2 ст. 307 КК України) та про обрання йому запобіжного заходу.
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Про це повідомляють у пресслужбі прокуратури Волині.
Особливо небезпечний наркотичний засіб знайшли правоохоронці і під час обшуку у його оселі.
Вирішуються питання про повідомлення молодику про підозру у незаконному придбанні, зберіганні з метою збуту і збуті особливо небезпечних наркотичних засобів (ч. 2 ст. 307 КК України) та про обрання йому запобіжного заходу.
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