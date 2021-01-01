Лучанин через Telegram поширював «закладки»

Затримали 23-річного лучанина, який за допомогою telegram-каналу розповсюджував у Луцьку канабіс через так звані "закладки".Про це повідомляють у пресслужбі прокуратури Волині.Особливо небезпечний наркотичний засіб знайшли правоохоронці і під час обшуку у його оселі.Вирішуються питання про повідомлення молодику про підозру у незаконному придбанні, зберіганні з метою збуту і збуті особливо небезпечних наркотичних засобів (ч. 2 ст. 307 КК України) та про обрання йому запобіжного заходу.