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Лучанин через Telegram поширював «закладки»

Лучанин через Telegram поширював «закладки»
Затримали 23-річного лучанина, який за допомогою telegram-каналу розповсюджував у Луцьку канабіс через так звані "закладки".

Про це повідомляють у пресслужбі прокуратури Волині.

Особливо небезпечний наркотичний засіб знайшли правоохоронці і під час обшуку у його оселі.

Вирішуються питання про повідомлення молодику про підозру у незаконному придбанні, зберіганні з метою збуту і збуті особливо небезпечних наркотичних засобів (ч. 2 ст. 307 КК України) та про обрання йому запобіжного заходу.
Лучанин через Telegram поширював «закладки»

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Теги: закладки, наркотики, Луцьк, канабіс, прокуратура
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