У Луцьку на Ковельській – аварія за участю двох легковиків. ВІДЕО





Про це повідомляє спецкор



Дорожньо-транспортна пригода трапилася після 12 години у четвер, 12 серпня. Зіткнулися автомобілі Skoda та Mercedes.



Обидва транспортних засоби зазнали механічних ушкоджень. За попередньою інформацією, постраждалих внаслідок ДТП немає.



Рух вулицею ускладнений.



Деталі – у прямому включенні:





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