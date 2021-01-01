вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У Луцьку на Ковельській – аварія за участю двох легковиків. ВІДЕО

У Луцьку на Ковельській – аварія за участю двох легковиків. ВІДЕО
У Луцьку на вулиці Ковельській дорогу не поділили два легковики.

Про це повідомляє спецкор ГІТу.

Дорожньо-транспортна пригода трапилася після 12 години у четвер, 12 серпня. Зіткнулися автомобілі Skoda та Mercedes.

Обидва транспортних засоби зазнали механічних ушкоджень. За попередньою інформацією, постраждалих внаслідок ДТП немає.

Рух вулицею ускладнений.

Деталі – у прямому включенні:


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Аварія, Луцьк, Ковельська
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Електросамокати, сервіс оренди яких запрацював у Луцьку, зникнуть з вулиць міста
Поблизу Луцька днями відкриють лавандове поле: як туди потрапити та яка ціна
Реставрація вежі Чорторийських у Луцьку – на завершальній стадії: який вигляд вона має та чим дивуватиме. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Кіркорову заборонили в'їзд до України на 3 роки
Сьогодні, 14:21
Волиняни пограбували магазин: один з них – неповнолітній
Сьогодні, 13:50
У Луцьку на Ковельській – аварія за участю двох легковиків. ВІДЕО
Сьогодні, 13:43
В аеропорту у Польщі виявили українця з повним паспортом фальшивих штемпелів
Сьогодні, 13:15
Лучанин через Telegram поширював «закладки»
Сьогодні, 13:12
Схожі новини
У Луцьку на перехресті не поділили дорогу Volkswagen та ВАЗ. ФОТО У Луцьку на перехресті не поділили дорогу Volkswagen та ВАЗ. ФОТО
29 червень, 19:20
У лікарні помер хлопчик, якого з братом і батьком збив автомобіль у Луцьку У лікарні помер хлопчик, якого з братом і батьком збив автомобіль у Луцьку
18 червень, 14:16
9-річний хлопчик, якого разом із братом та батьком збило авто у Луцьку, досі перебуває у комі 9-річний хлопчик, якого разом із братом та батьком збило авто у Луцьку, досі перебуває у комі
11 червень, 15:31
Одного з травмованих в аварії у Луцьку дітей з відділення реанімації перевели у нейрохірургію Одного з травмованих в аварії у Луцьку дітей з відділення реанімації перевели у нейрохірургію
07 червень, 18:45
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Опалювальний сезон в Україні опинився під загрозою зриву: яка проблема у Луцьку
Сьогодні, 14:48
 0
Театр, малювання та музика: у Луцьку діє інклюзивний табір. ФОТО. ВІДЕО
Сьогодні, 14:30
 0
Кіркорову заборонили в'їзд до України на 3 роки
Сьогодні, 14:21
 0
Волиняни пограбували магазин: один з них – неповнолітній
Сьогодні, 13:50
 0
У Луцьку на Ковельській – аварія за участю двох легковиків. ВІДЕО
Сьогодні, 13:43
 0
Медіа
відео
1/8