У Луцьку на Ковельській – аварія за участю двох легковиків. ВІДЕО
Сьогодні, 13:43
У Луцьку на вулиці Ковельській дорогу не поділили два легковики.
Про це повідомляє спецкор ГІТу.
Дорожньо-транспортна пригода трапилася після 12 години у четвер, 12 серпня. Зіткнулися автомобілі Skoda та Mercedes.
Обидва транспортних засоби зазнали механічних ушкоджень. За попередньою інформацією, постраждалих внаслідок ДТП немає.
Рух вулицею ускладнений.
Деталі – у прямому включенні:
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Про це повідомляє спецкор ГІТу.
Дорожньо-транспортна пригода трапилася після 12 години у четвер, 12 серпня. Зіткнулися автомобілі Skoda та Mercedes.
Обидва транспортних засоби зазнали механічних ушкоджень. За попередньою інформацією, постраждалих внаслідок ДТП немає.
Рух вулицею ускладнений.
Деталі – у прямому включенні:
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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