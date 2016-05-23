Кіркорову заборонили в'їзд до України на 3 роки

Філіпу Кіркорову заборонили в’їзд до України на три роки.



Про це журналісту



“За результатами розгляду повідомляємо, що в інтересах забезпечення національної безпеки України та керуючись ч.1 та ч. 3 ст.13 Закону України „Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства“, 7 червня 2021 року Службою безпеки України прийнято рішення про заборону в’їзду запитуваній Вами особі (Кіркорову — ред.) на територію України терміном на три роки”, — йдеться у відповіді на запит.



Раніше в ЗМІ повідомлялося, що Кіркорову на 3 роки заборонили в’їзд до України.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Російському співакузаборонили в’їзд до України на три роки.Про це журналісту УНН повідомили у відповідь на запит в СБУ.“За результатами розгляду повідомляємо, що в інтересах забезпечення національної безпеки України та керуючись ч.1 та ч. 3 ст.13 Закону України „Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства“, 7 червня 2021 року Службою безпеки України прийнято рішення про заборону в’їзду запитуваній Вами особі (Кіркорову — ред.) на територію України терміном на три роки”, — йдеться у відповіді на запит.Раніше в ЗМІ повідомлялося, що Кіркорову на 3 роки заборонили в’їзд до України.

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