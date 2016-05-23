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Кіркорову заборонили в'їзд до України на 3 роки

Кіркорову заборонили в'їзд до України на 3 роки
Російському співаку Філіпу Кіркорову заборонили в’їзд до України на три роки.

Про це журналісту УНН повідомили у відповідь на запит в СБУ.

“За результатами розгляду повідомляємо, що в інтересах забезпечення національної безпеки України та керуючись ч.1 та ч. 3 ст.13 Закону України „Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства“, 7 червня 2021 року Службою безпеки України прийнято рішення про заборону в’їзду запитуваній Вами особі (Кіркорову — ред.) на територію України терміном на три роки”, — йдеться у відповіді на запит.

Раніше в ЗМІ повідомлялося, що Кіркорову на 3 роки заборонили в’їзд до України.


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Теги: Кіркоров, заборона, Україна, в'їзд
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