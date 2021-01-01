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Театр, малювання та музика: у Луцьку діє інклюзивний табір. ФОТО. ВІДЕО

Театр, малювання та музика: у Луцьку діє інклюзивний табір. ФОТО. ВІДЕО
У Луцьку розпочав роботу табір для людей з інвалідністю. Учасники вчаться проявляти свої емоції через театр, малювання та музику, — розповіла Суспільному координаторка проєкту "Інклюзивні мистецькі практики" Вікторія Колодяжна.

У проєкті беруть участь 12 людей з інвалідністю з Луцька, Рівного та Києва.

З учасниками табору працює психологиня Надія Бруяка. Каже: найперше учасники знайомляться, далі малюють та обговорюють свої очікування від таких занять та діляться страхами.

Мама одного з учасників табору каже: прийшли сюди за спілкуванням. "В нього є така прив’язаність до мене, а тут приходиться розкриватися", – розповіла Наталія Грисюк.

Координаторка проєкту Вікторія Колодяжна каже: нині учасники табору готуються до вистави, яка відбудеться 14 серпня. До перформансу долучиться молодь з інвалідністю, волонтери та команда театралів.

Перед виставою учасники табору щодня репетирують та відвідують додаткові заняття. На сцені молодь має показати історію обласного центру.


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Теги: Інклюзивний табір, Луцьк
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