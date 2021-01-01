Театр, малювання та музика: у Луцьку діє інклюзивний табір. ФОТО. ВІДЕО

Вікторія Колодяжна.



У проєкті беруть участь 12 людей з інвалідністю з Луцька, Рівного та Києва.



З учасниками табору працює психологиня Надія Бруяка. Каже: найперше учасники знайомляться, далі малюють та обговорюють свої очікування від таких занять та діляться страхами.



Мама одного з учасників табору каже: прийшли сюди за спілкуванням. "В нього є така прив’язаність до мене, а тут приходиться розкриватися", – розповіла Наталія Грисюк.



Координаторка проєкту Вікторія Колодяжна каже: нині учасники табору готуються до вистави, яка відбудеться 14 серпня. До перформансу долучиться молодь з інвалідністю, волонтери та команда театралів.



Перед виставою учасники табору щодня репетирують та відвідують додаткові заняття. На сцені молодь має показати історію обласного центру.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку розпочав роботу табір для людей з інвалідністю. Учасники вчаться проявляти свої емоції через театр, малювання та музику, — розповіла Суспільному координаторка проєкту "Інклюзивні мистецькі практики"У проєкті беруть участь 12 людей з інвалідністю з Луцька, Рівного та Києва.З учасниками табору працює психологиня Надія Бруяка. Каже: найперше учасники знайомляться, далі малюють та обговорюють свої очікування від таких занять та діляться страхами.Мама одного з учасників табору каже: прийшли сюди за спілкуванням. "В нього є така прив’язаність до мене, а тут приходиться розкриватися", – розповіла Наталія Грисюк.Координаторка проєкту Вікторія Колодяжна каже: нині учасники табору готуються до вистави, яка відбудеться 14 серпня. До перформансу долучиться молодь з інвалідністю, волонтери та команда театралів.Перед виставою учасники табору щодня репетирують та відвідують додаткові заняття. На сцені молодь має показати історію обласного центру.

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