Опалювальний сезон в Україні опинився під загрозою зриву: яка проблема у Луцьку
Сьогодні, 14:48
Відразу в декількох областях України влада повідомила про можливий зрив опалювального сезону. Причиною цьому послужили брак грошей і борги громадян.
Про це йдеться в матеріалі "Слово і діло". Наприклад, відразу в двох містах Львівської області тепломережі не підготовлені до опалювального сезону.
У Чернігові через нерентабельність виробництва електрики зупинилася теплоелектроцентраль. З аналогічної причини може зупинитися також ТЕЦ у Чернівцях.
У свою чергу в Луцьку та Житомирі повідомляли, що сама проблема утворилася через подорожчання енергоносіїв. Тобто громадяни просто можуть перестати платити, а в результаті опалювальний сезон буде зірвано.
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Про це йдеться в матеріалі "Слово і діло". Наприклад, відразу в двох містах Львівської області тепломережі не підготовлені до опалювального сезону.
У Чернігові через нерентабельність виробництва електрики зупинилася теплоелектроцентраль. З аналогічної причини може зупинитися також ТЕЦ у Чернівцях.
У свою чергу в Луцьку та Житомирі повідомляли, що сама проблема утворилася через подорожчання енергоносіїв. Тобто громадяни просто можуть перестати платити, а в результаті опалювальний сезон буде зірвано.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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