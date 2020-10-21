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Опалювальний сезон в Україні опинився під загрозою зриву: яка проблема у Луцьку

Опалювальний сезон в Україні опинився під загрозою зриву: яка проблема у Луцьку
Відразу в декількох областях України влада повідомила про можливий зрив опалювального сезону. Причиною цьому послужили брак грошей і борги громадян.

Про це йдеться в матеріалі "Слово і діло". Наприклад, відразу в двох містах Львівської області тепломережі не підготовлені до опалювального сезону.

У Чернігові через нерентабельність виробництва електрики зупинилася теплоелектроцентраль. З аналогічної причини може зупинитися також ТЕЦ у Чернівцях.

У свою чергу в Луцьку та Житомирі повідомляли, що сама проблема утворилася через подорожчання енергоносіїв. Тобто громадяни просто можуть перестати платити, а в результаті опалювальний сезон буде зірвано.
Опалювальний сезон в Україні опинився під загрозою зриву: яка проблема у Луцьку


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Теги: опалювальний сезон, зрив, Луцьк
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