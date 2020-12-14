Мандрівний етнофест у Луцькій ТГ: оприлюднили графік руху автобусів до населених пунктів





У Луцькраді повідомили графік руху автобусів до населених пунктів під час фестивалю.



Фестиваль має на меті дослідити й заново відкрити творчі колективи, майстрів народного мистецтва, історичні цікавинки та фольклор приєднаних сіл громади.



Він відбуватиметься Жидичині, Рокинях, Боголюбах та Заборолі.



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У мерії Луцька оприлюднили дату та час руху автобусів до населених пунктів:



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