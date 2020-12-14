Мандрівний етнофест у Луцькій ТГ: оприлюднили графік руху автобусів до населених пунктів
Сьогодні, 15:08
З 14 серпня у Луцькій міській територіальній громаді стартує фестиваль «З родинного джерела».
У Луцькраді повідомили графік руху автобусів до населених пунктів під час фестивалю.
Фестиваль має на меті дослідити й заново відкрити творчі колективи, майстрів народного мистецтва, історичні цікавинки та фольклор приєднаних сіл громади.
Він відбуватиметься Жидичині, Рокинях, Боголюбах та Заборолі.
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У мерії Луцька оприлюднили дату та час руху автобусів до населених пунктів:
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У Луцькраді повідомили графік руху автобусів до населених пунктів під час фестивалю.
Фестиваль має на меті дослідити й заново відкрити творчі колективи, майстрів народного мистецтва, історичні цікавинки та фольклор приєднаних сіл громади.
Він відбуватиметься Жидичині, Рокинях, Боголюбах та Заборолі.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: На Волині влаштують мандрівний етнофест: відома програма
У мерії Луцька оприлюднили дату та час руху автобусів до населених пунктів:
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Мандрівний етнофест у Луцькій ТГ: оприлюднили графік руху автобусів до населених пунктів
Сьогодні, 15:08