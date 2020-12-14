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Мандрівний етнофест у Луцькій ТГ: оприлюднили графік руху автобусів до населених пунктів

Мандрівний етнофест у Луцькій ТГ: оприлюднили графік руху автобусів до населених пунктів
З 14 серпня у Луцькій міській територіальній громаді стартує фестиваль «З родинного джерела».

У Луцькраді повідомили графік руху автобусів до населених пунктів під час фестивалю.

Фестиваль має на меті дослідити й заново відкрити творчі колективи, майстрів народного мистецтва, історичні цікавинки та фольклор приєднаних сіл громади.

Він відбуватиметься Жидичині, Рокинях, Боголюбах та Заборолі.

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У мерії Луцька оприлюднили дату та час руху автобусів до населених пунктів:
Мандрівний етнофест у Луцькій ТГ: оприлюднили графік руху автобусів до населених пунктів
Мандрівний етнофест у Луцькій ТГ: оприлюднили графік руху автобусів до населених пунктів
Мандрівний етнофест у Луцькій ТГ: оприлюднили графік руху автобусів до населених пунктів
Мандрівний етнофест у Луцькій ТГ: оприлюднили графік руху автобусів до населених пунктів

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Теги: етнофестиваль, Луцьк, автобуси
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