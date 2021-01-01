У Луцьку завтра, 13 серпня, запрацює сервіс оренди електросамокатів
Сьогодні, 15:34
З 13 серпня протягом двох тижнів на території міста тестово буде працювати Компанія VZHOOH (вжух) - прокат електросамокатів.
Про це повідомляють у пресслужбі Луцькради.
Концепція сервісу полягає у вільному шерінгу електросамокатів. Також шерінг електросамокатів стає невід’ємною частиною сучасного міста, що слугує не лише розвагою, а й засобом пересування.
Наразі планується розміщення електросамокатів на цих локаціях міста Луцька:
- проспект Василя Мойсея, 2;
- Театральний майдан;
- вулиця Лесі Українки, 67;
- вулиця Лесі Українки, 6;
- проспект Волі 13.
Алгоритм роботи сервісу такий: користувач встановлює мобільний додаток, бере вільний самокат в користування та вкінці поїздки залишає його в межах зони покриття сервісу, яка визначена в мобільному додатку VZHOOH (вжух), так, щоб самокат не заважав перехожим та іншим транспортним засобам, а також був доступним для користування іншим. Контроль здійснюється через мобільний додаток, супутник та фото розміщення самоката після кожної поїздки.
Задля безпеки та якості сервісу:
- діє обмеження швидкості електросамокатів не більше, ніж 20 км/год;
- кожен користувач сервісу, його життя, здоров’я і відповідальність перед третіми особами є застрахованими;
- з метою ідентифікації самокатів та користувача, який ним керує, розміщено ідентифікаційні номери на рульовій трубці всіх електросамокатів;
- 24/7 моніторинг ситуації та оперативне реагування в разі тих чи інших відхилень від правил користування сервісом.
У компанії зазначають, що вартість розблокування самоката становить 9 гривень. Кожна хвилина поїздки коштуватиме користувачам наразі 2,5 гривні з понеділка по четвер та 2,9 гривні з п'ятниці по неділю.
Важливо зазначити, що для кожного нового клієнта перша поїздка тривалістю 10 хвилин є абсолютно безкоштовною.
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Про це повідомляють у пресслужбі Луцькради.
Концепція сервісу полягає у вільному шерінгу електросамокатів. Також шерінг електросамокатів стає невід’ємною частиною сучасного міста, що слугує не лише розвагою, а й засобом пересування.
Наразі планується розміщення електросамокатів на цих локаціях міста Луцька:
- проспект Василя Мойсея, 2;
- Театральний майдан;
- вулиця Лесі Українки, 67;
- вулиця Лесі Українки, 6;
- проспект Волі 13.
Алгоритм роботи сервісу такий: користувач встановлює мобільний додаток, бере вільний самокат в користування та вкінці поїздки залишає його в межах зони покриття сервісу, яка визначена в мобільному додатку VZHOOH (вжух), так, щоб самокат не заважав перехожим та іншим транспортним засобам, а також був доступним для користування іншим. Контроль здійснюється через мобільний додаток, супутник та фото розміщення самоката після кожної поїздки.
Задля безпеки та якості сервісу:
- діє обмеження швидкості електросамокатів не більше, ніж 20 км/год;
- кожен користувач сервісу, його життя, здоров’я і відповідальність перед третіми особами є застрахованими;
- з метою ідентифікації самокатів та користувача, який ним керує, розміщено ідентифікаційні номери на рульовій трубці всіх електросамокатів;
- 24/7 моніторинг ситуації та оперативне реагування в разі тих чи інших відхилень від правил користування сервісом.
У компанії зазначають, що вартість розблокування самоката становить 9 гривень. Кожна хвилина поїздки коштуватиме користувачам наразі 2,5 гривні з понеділка по четвер та 2,9 гривні з п'ятниці по неділю.
Важливо зазначити, що для кожного нового клієнта перша поїздка тривалістю 10 хвилин є абсолютно безкоштовною.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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