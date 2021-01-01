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У Луцьку завтра, 13 серпня, запрацює сервіс оренди електросамокатів

У Луцьку завтра, 13 серпня, запрацює сервіс оренди електросамокатів
З 13 серпня протягом двох тижнів на території міста тестово буде працювати Компанія VZHOOH (вжух) - прокат електросамокатів.

Про це повідомляють у пресслужбі Луцькради.

Концепція сервісу полягає у вільному шерінгу електросамокатів. Також шерінг електросамокатів стає невід’ємною частиною сучасного міста, що слугує не лише розвагою, а й засобом пересування.

Наразі планується розміщення електросамокатів на цих локаціях міста Луцька:

- проспект Василя Мойсея, 2;

- Театральний майдан;

- вулиця Лесі Українки, 67;

- вулиця Лесі Українки, 6;

- проспект Волі 13.
У Луцьку завтра, 13 серпня, запрацює сервіс оренди електросамокатів

Алгоритм роботи сервісу такий: користувач встановлює мобільний додаток, бере вільний самокат в користування та вкінці поїздки залишає його в межах зони покриття сервісу, яка визначена в мобільному додатку VZHOOH (вжух), так, щоб самокат не заважав перехожим та іншим транспортним засобам, а також був доступним для користування іншим. Контроль здійснюється через мобільний додаток, супутник та фото розміщення самоката після кожної поїздки.

Задля безпеки та якості сервісу:

- діє обмеження швидкості електросамокатів не більше, ніж 20 км/год;

- кожен користувач сервісу, його життя, здоров’я і відповідальність перед третіми особами є застрахованими;

- з метою ідентифікації самокатів та користувача, який ним керує, розміщено ідентифікаційні номери на рульовій трубці всіх електросамокатів;

- 24/7 моніторинг ситуації та оперативне реагування в разі тих чи інших відхилень від правил користування сервісом.

У компанії зазначають, що вартість розблокування самоката становить 9 гривень. Кожна хвилина поїздки коштуватиме користувачам наразі 2,5 гривні з понеділка по четвер та 2,9 гривні з п'ятниці по неділю.

Важливо зазначити, що для кожного нового клієнта перша поїздка тривалістю 10 хвилин є абсолютно безкоштовною.

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Теги: електросамокати, Луцьк
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