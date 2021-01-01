Правоохоронці знайшли поле конопель на Волині: власники заробляли 100 тисяч в місяць. ФОТО

Спецоперацію з затримання зловмисників учора, 11 серпня, провели співробітники управління боротьби з наркозлочинністю у Волинській області ДБН НПУ у співпраці зі слідчими Луцького районного відділу поліції за процесуального керівництва прокуратури.Про це інформують у пресслужбі поліції Волині.Організатор групи – 27-річний житель Луцького району. Він вирощував рослини коноплі з метою подальшого виготовлення і збуту наркотичного засобу канабіс через телеграм-канали, шляхом здійснення «закладок» за допомогою двох спільників – 42 та 22 роки. Один з правопорушників попався «на гарячому» під час збуту чергової дози канабісу на суму 3 тис. грн.Під час проведення 11-ти санкціонованих обшуків за місцями проживання та автотранспорту учасників групи поліцейські вилучили 50 г готового наркотичного засобу канабіс, 15 кущів коноплі, електронні ваги, мобільні телефони, комп’ютерну техніку та порох.Щомісяця зловмисники збували близько 300 доз канабісу. Кошти клієнти перераховували на електронні гаманці, які в подальшому виводились на банківські рахунки фігурантів. Дохід групи в місяць становив приблизно 100 тис. грн.Наразі слідчі за погодженням з процесуальними керівниками готують їм повідомлення про підозру за ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу України. Йдеться про незаконне виробництво, виготовлення, зберігання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів за попередньою змовою групою осіб.Санкція статті передбачає від шести до десяти років позбавлення волі із конфіскацією майна. Триває слідство.