На Волині селянам підпалили стерню
Сьогодні, 16:00
На території Турійської СГ рятувальники ліквідували загорання стерні.
Про це інформує ДСНС у Волинській області.
Вчора, 11 серпня, о 21:26 до служби порятунку 101 надійшло повідомлення про загорання стерні на площі 0,2 га на території Турійської СГ. На місці події працювали рятувальники 17-ї Державної пожежно-рятувальної частини ГУДСНС України у Волинській області.
Загорання ліквідували. Для гасіння пожежі залучили 1 одиницю основної техніки, працювали троє рятувальників.
За попередніми даними, причина пожежі – підпал.
Головне фото - ілюстративне
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Про це інформує ДСНС у Волинській області.
Вчора, 11 серпня, о 21:26 до служби порятунку 101 надійшло повідомлення про загорання стерні на площі 0,2 га на території Турійської СГ. На місці події працювали рятувальники 17-ї Державної пожежно-рятувальної частини ГУДСНС України у Волинській області.
Загорання ліквідували. Для гасіння пожежі залучили 1 одиницю основної техніки, працювали троє рятувальників.
За попередніми даними, причина пожежі – підпал.
Головне фото - ілюстративне
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