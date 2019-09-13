На Волині селянам підпалили стерню





Про це



Вчора, 11 серпня, о 21:26 до служби порятунку 101 надійшло повідомлення про загорання стерні на площі 0,2 га на території Турійської СГ. На місці події працювали рятувальники 17-ї Державної пожежно-рятувальної частини ГУДСНС України у Волинській області.



Загорання ліквідували. Для гасіння пожежі залучили 1 одиницю основної техніки, працювали троє рятувальників.



За попередніми даними, причина пожежі – підпал.



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