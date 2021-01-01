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13 серпня на Волині: гортаючи календар

13 серпня на Волині: гортаючи календар
День народження 13 серпня відзначає кандидат філологічних наук, доцент кафедри прикладної лінгвістики факультету іноземної філології ВНУ імені Лесі Українки Анна Данильчук (на фото).

День народження 13 серпня відзначають голова ГО “Повір у себе” Інна Гачукова, представник спортклубу «Лучеськ» Ігор Спасовський, актор Сергій Єрмакович, ексголова Камінь-Каширської районної державної адміністрації Іван Вовк.

Сьогодні святкують іменини Анна, Антоній, Арсеній, Василь, Веніамін, Володимир, Георгій, Євдоким, Іван, Максим.

Вітаємо всіх зі святом, зичимо міцного здоров’я, злагоди і благополуччя.

У цей день 2004-го в урочищі Нечимному, що біля села Скулин Ковельського району, відкрився Музей «Лісової пісні» – сектор Колодяжненського літературно-меморіального музею.

13 серпня 2007 року був створений Національний природний парк «Прип'ять-Стохід» (раніше – регіональний ландшафтний парк «Прип'ять-Стохід»), який об'єднав усі заповідні об'єкти Любешівського району.

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Теги: Волинь, Луцьк, день народження
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