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Волинянин привіз медаль з чемпіонатy України з літнього біатлону

Волинянин привіз медаль з чемпіонатy України з літнього біатлону
У Чернігові тривають старти чемпіонату України з літнього біатлону серед юніорів. У другий день змагань волинянин виборов бронзову нагороду у спринтах.

Про це інформують департамент молоді та спорту Луцькради.

Чемпіонат з літнього біатлону триватиме до 14 серпня.

На чемпіонат приїхали 55 юніорів з різних регіонів України. Щоб потрапити у фінальний етап змагань, спринт, учасники спершу пройшли кваліфікаційні змагання.

Переможцем спринту став представник сумської команди Роман Боровик. До цього спортсмен здійснив два промахи в стрільбі, але випередив свого суперника на 31 секунду, що і принесло йому перемогу.

Другу сходинку теж виборов спортсмен із Сум Владислав Чихарь. Бронзу завоював волинянин Михайло Хміль. "Він вже не раз відзначався швидкістю на дистанції й показав хорошу стрільбу на цей раз", – повідомляють в департаменті.

Чемпіонату України з літнього біатлону серед юніорів присвячений 30-й річниці незалежності України.
Волинянин привіз медаль з чемпіонатy України з літнього біатлону

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Теги: біатлон, волинянин, чемпіонат
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