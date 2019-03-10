Волинянин привіз медаль з чемпіонатy України з літнього біатлону

У Чернігові тривають старти чемпіонату України з літнього біатлону серед юніорів. У другий день змагань волинянин виборов бронзову нагороду у спринтах.Про це інформують департамент молоді та спорту Луцькради.Чемпіонат з літнього біатлону триватиме до 14 серпня.На чемпіонат приїхали 55 юніорів з різних регіонів України. Щоб потрапити у фінальний етап змагань, спринт, учасники спершу пройшли кваліфікаційні змагання.Переможцем спринту став представник сумської команди. До цього спортсмен здійснив два промахи в стрільбі, але випередив свого суперника на 31 секунду, що і принесло йому перемогу.Другу сходинку теж виборов спортсмен із СумБронзу завоював волинянин Михайло Хміль. "Він вже не раз відзначався швидкістю на дистанції й показав хорошу стрільбу на цей раз", – повідомляють в департаменті.Чемпіонату України з літнього біатлону серед юніорів присвячений 30-й річниці незалежності України.