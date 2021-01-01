У Луцьку чоловік вкрав електросамокат ще до запуску сервісу оренди. ВІДЕО





Про це Інформаційному агентству Борис Смаль.



Нагадаємо, із завтрашнього дня в місті планують зупустити сервіс оренди електросамокатів VZHOOH. Електросамокати будуть розташовані на п’яти локаціях.



«Коли підприємці пробували запускати сервіс самостійно без дозволів міськради, тоді й сталася крадіжка. Я ще запитував їх, чи не може такого трапитися. Але вони мають давач, який подає сигнал. За допомогою цього вони знайшли самокат в одній з квартир. Сказали чоловіку, що викличуть поліцію, звичайно їм повернули цей самокат», - зазначив посадовець.



Водночас він закликав лучан «не експериментувати» з таким, адже доведеться відповідати за крадіжку майна.



Натомість у сервісі VZHOOH підтвердили, що спроби викрадення самокатів дійсно були, але їм успішно запобігли.



«Важливо розуміти, що в компанії є служба безпеки, яка цілодобово оперативно реагує на будь-які несанкціоновані переміщення транспорту. Кожен самокат оснащений низкою засобів, які допомагають відслідкувати його місцезнаходження 24/7», - наголосили у VZHOOH.



Відзначають, що проблема крадіжки електросамокатів є й у інших українських містах, зокрема у Львові та Ужгороді.



У відео, яке редакції надали в сервісі, чоловік відхрещується від крадіжки, мовляв, самокат знайшли, він валявся біля сміттєвих баків.



Увага! Відео містить нецензурну лексику.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Не встигли в Луцьку ще офіційно запустити сервіс оренди електросамокатів VZHOOH, а вже один із них намагалися вкрасти.Про це Інформаційному агентству Волинські Новини розповів керівник департаменту економічної політики Луцької міської радиНагадаємо, із завтрашнього дня в місті. Електросамокати будуть розташовані на п’яти локаціях.«Коли підприємці пробували запускати сервіс самостійно без дозволів міськради, тоді й сталася крадіжка. Я ще запитував їх, чи не може такого трапитися. Але вони мають давач, який подає сигнал. За допомогою цього вони знайшли самокат в одній з квартир. Сказали чоловіку, що викличуть поліцію, звичайно їм повернули цей самокат», - зазначив посадовець.Водночас він закликав лучан «не експериментувати» з таким, адже доведеться відповідати за крадіжку майна.Натомість у сервісі VZHOOH підтвердили, що спроби викрадення самокатів дійсно були, але їм успішно запобігли.«Важливо розуміти, що в компанії є служба безпеки, яка цілодобово оперативно реагує на будь-які несанкціоновані переміщення транспорту. Кожен самокат оснащений низкою засобів, які допомагають відслідкувати його місцезнаходження 24/7», - наголосили у VZHOOH.Відзначають, що проблема крадіжки електросамокатів є й у інших українських містах, зокрема у Львові та Ужгороді.У відео, яке редакції надали в сервісі, чоловік відхрещується від крадіжки, мовляв, самокат знайшли, він валявся біля сміттєвих баків.

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