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У Луцьку чоловік вкрав електросамокат ще до запуску сервісу оренди. ВІДЕО

У Луцьку чоловік вкрав електросамокат ще до запуску сервісу оренди. ВІДЕО
Не встигли в Луцьку ще офіційно запустити сервіс оренди електросамокатів VZHOOH, а вже один із них намагалися вкрасти.

Про це Інформаційному агентству Волинські Новини розповів керівник департаменту економічної політики Луцької міської ради Борис Смаль.

Нагадаємо, із завтрашнього дня в місті планують зупустити сервіс оренди електросамокатів VZHOOH. Електросамокати будуть розташовані на п’яти локаціях.

«Коли підприємці пробували запускати сервіс самостійно без дозволів міськради, тоді й сталася крадіжка. Я ще запитував їх, чи не може такого трапитися. Але вони мають давач, який подає сигнал. За допомогою цього вони знайшли самокат в одній з квартир. Сказали чоловіку, що викличуть поліцію, звичайно їм повернули цей самокат», - зазначив посадовець.

Водночас він закликав лучан «не експериментувати» з таким, адже доведеться відповідати за крадіжку майна.

Натомість у сервісі VZHOOH підтвердили, що спроби викрадення самокатів дійсно були, але їм успішно запобігли.

«Важливо розуміти, що в компанії є служба безпеки, яка цілодобово оперативно реагує на будь-які несанкціоновані переміщення транспорту. Кожен самокат оснащений низкою засобів, які допомагають відслідкувати його місцезнаходження 24/7», - наголосили у VZHOOH.

Відзначають, що проблема крадіжки електросамокатів є й у інших українських містах, зокрема у Львові та Ужгороді.

У відео, яке редакції надали в сервісі, чоловік відхрещується від крадіжки, мовляв, самокат знайшли, він валявся біля сміттєвих баків.

Увага! Відео містить нецензурну лексику.


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Теги: Луцьк, електросамокати, крадіжка, сервіс оренди
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