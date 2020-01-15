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Допомагають вийти заміж: лучанка виготовляє оригінальні ляльки-мотанки. ВІДЕО

Допомагають вийти заміж: лучанка виготовляє оригінальні ляльки-мотанки. ВІДЕО
Лучанка Наталія Бугай виготовляє авторські ляльки-мотанки. За п’ять років змайструвала вже більше десяти тисяч забавлянок. Про це йдеться у сюжеті 12 каналу.

Одні ляльки, каже майстриня, допомагають дівчині вдало вийти заміж, інші – виростити здорове маля, а треті – бережуть від злого ока.

“Я багато вичитала інформації в інтернеті, але в мене є талант, я знаю, кому яку ляльку зробити. Кожна лялька обирає собі одяг, прикраси вибирає. Кожна лялька для кожної людини індивідуальна”, – ділиться майстриня.Ляльки Наталії – це не просто матеріали, це – поєднання давніх традицій і символів, яких дотримувалися предки. З мистецтвом лялькарства жінку познайомила її бабуся, яка вміла робити трипільську ляльку.

Нині найпростішу можна зробити за хвилин 15, якщо мати усе потрібне при собі.

Наталія ділиться лише частиною секретів оберегових ляльок: нитки, які використовуються потрібно рвати, а полотно відкушувати. Так робили в давнину. Хоч, жартує, зараз це зробити не завжди вдається. Оберегові ляльки виготовляють з поношеного святкового одягу, найчастіше вишиванок. Найдавніші – матері-берегині з лляних тканин.

На рахунку майстрині більше десяти тисяч ляльок. Половина з них – для бійців на схід України.

Зі своїми ляльками Наталія об’їздила всю Україну і закордон. Нині жінка проводить майстер-класи для дітей і дорослих. Тільки от вигідною цю справу назвати не може. Продає свої іграшки, каже недорого: 20-50 гривень за маленьку, 200-300 гривень за іграшку середнього розміру, по тисячі – за велику.

До слова, на створення найбільшої ляльки у жінки йде 12 годин.
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Теги: ляльки-мотанки, Луцьк
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