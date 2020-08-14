ЄС відкриває кордони для українців: умови





Які країни ЄС оновили правила і готові пускати до себе українських туристів та за яких умов, читайте в матеріалі



Італія

Італія, яка в Європі є однією з найбільш постраждалих від першої хвилі коронавірусу, від 31 липня 2021 року дозволила нарешті в'їжджати українцям. Але для подорожі потрібно мати негативний ПЛР-тест або тест на антиген (зроблений за 72 години).

Крім того, треба мати заповнену онлайн форму санітарного контролю Passenger Locator Form, яка доступна за



Після приїзду до Італії громадяни мають пройти самоізоляцію тривалістю п’ять днів, після чого зробити повторний тест на COVID-19, який повинен підтвердити негативний результат.



Франція



У цій країні вимагається свідоцтво про вакцинацію або свіжий негативний тест. Так, вакциновані на в’їзді до Франції мусять показати свідоцтво про вакцинацію, яку проведено проведена одним із препаратів: Pfizer / Comirnaty, Moderna, AstraZeneca/Vaxzevria/Covishield і Jansen/Johnson & Johnson.



Для контролю на кордоні вимагають пред’явити тільки документ, що підтверджує вакцинацію та заповнити заяву про відсутність симптомів Covid-19 та/або про відсутність контактів з особами, що захворіли на Covid-19.



Якщо немає вакцинації, можна в'їхати до Франції за наявності ПЛР-тесту, зробленого не раніше, ніж за 72 години до в'їзду, або тесту на антитіла, зробленого не раніше, ніж за 24 години до в'їзду.



Зазначені умови в’їзду застосовуються як до дорослих, так і до дітей (віком від 12 років).



Німеччина



На в’їзді до Німеччини у всіх вимагають результати тесту, підтвердження одужання або підтвердження повної вакцинації. Тест необхідно зробити максимум за 72 годин до в’їзду (ПЛР) або за 48 годин до в’їзду (швидкий тест на антигени) й отримати негативний результат.



У разі в’їзду з регіонів з варіантами вірусів потрібно надати результати проходження тесту. В такому разі документ про одужання або вакцинацію буде недостатнім, і слід надати результати тесту, зроблені максимум за 24 години у разі швидкого тесту на антигени або максимум за 72 години у разі тесту ПЛР.



Важливо, щоб друга доза вакцини була введена за 14 днів до подорожі. Свідоцтво про щеплення перевірятиме як поліція, так і авіакомпанії. У Німеччині визнають наразі щеплення такими вакцинами: BioNTech/Pfizer, Moderna, AstraZeneca і Johnson & Johnson.



Угорщина



Українці можуть подорожувати до Угорщини за умови наявності негативного результату ПЛР-тесту на COVID-19. Він повинен бути зроблений не пізніше 72 годин на момент в’їзду. Також, як варіант, може бути український чи угорський сертифікат про вакцинацію проти коронавірусу (разом з громадянами, які мають сертифікат, також можуть без обмежень в’їжджати діти до 18 років).



У тих, хто прямує транзитом, можуть додатково вимагати документи, які підтверджують право на в’їзд у країну призначення.



Крім того, для в’їзду до Угорщини залишаються вимоги, визначені Кодексом Шенгенських кордонів (біометричний паспорт/віза, медична страховка, яка діє на території Європи, фінансове забезпечення).



Фінляндія



В'їзд до Фінляндії дозволено з дотриманням вимог щодо карантинних обмежень. Так, українці з однією дозою вакцини надають підтвердження та повинні здати у Фінляндії ПЛР-тест через 72 години після прибуття.



Якщо турист невакцинований, він повинен надати негативний ПЛР-тест (за 72 години) і здати повторний ПЛР-тест в країні (через 72 години). Особи, які перехворіли на COVID-19, показують ПЛР-тест на кордоні та здають ще раз ПЛР-тест у Фінляндії (через 72 години).



Усі особи, які прибувають з будь-яких третіх країн (у т.ч. з України) та які пройшли повний курс вакцинації проти COVID-19, звільняються від обов’язкового тестування та проходження карантину за умови, що від дати отримання другої дози вакцини covid-19 минуло 14 днів. Фінляндія визнає такі вакцини:



Comirnaty (Pfizer-BionTech)

COVID-19 Vaccine Spikevax (попередня назва Moderna)

Vaxzevria (попередня назва COVID-19 Vaccine AstraZeneca)

COVID-19 Vaccine Janssen (Johnson&Johnson)

BIBP/Sinopharm

COVISHIELD

CoronaVac



Австрія



Австрія дозволяє українцям подорожувати без обмежень до своєї країни за наявності сертифіката повної вакцинації проти COVID-19 за 14 днів до в’їзду. "Ковідний сертифікат" має бути на англійській або німецькій мові із зазначенням кількості зроблених доз і типу вакцини. Австрія визнала всі вакцини, якими проводять щеплення в Україні.



Також дозволяється в'їжджати з негативним ПЛР-тестом або антигентестом (зроблені не пізніше, аніж за 72 год і 48 год, відповідно). Але після цього також доведеться відбути 10-денний карантин, який може бути припинений у разі надання негативного результату тесту, але не раніше ніж на 5-й день після в’їзду. Такі ж умови діють для осіб, які перехворіли на COVID-19.



Підлітки віком від 12 до 18 років, які в’їжджають разом з вакцинованими дорослими, потребують тесту, але в цьому випадку вони не підлягають карантину. До неповнолітніх, які подорожують самостійно, застосовуються звичайні правила в’їзду.



Албанія



Країна впускає до себе туристів без негативних ПЛР-тестів і карантину. Перевірка стану здоров’я проводиться вибірково в пунктах перетину кордону. Але деякі авіакомпанії можуть перевіряти у пасажирів ПЛР-тест на COVID-19 до вильоту до Албанії.



Болгарія



Громадянам України дозволено в’їжджати на територію Болгарії за наявності одного з таких документів:



сертифікату повного курсу вакцинації (зробленої не раніше, аніж за 14 днів до дати в’їзду). У документі мають бути вказані: особисті дані особи та інформація про вакцину;

негативного ПЛР-тесту, який має бути зроблений за 72 години до перетину кордону або негативний результат швидкого антигенного тесту, проведеного за 48 годин до в’їзду в країну;

документа, який підтверджує перенесений коронавірус чи наявність антитіл у період від 15 до 180 днів від зазначеної в документі дати проведення дослідження.

Діти до 12 років звільнені від зазначених вимог.



Греція



Українцям дозволено в’їжджати на територію Греції за наявності одного з таких документів:



документ про повний курс вакцинації (зробленої не раніше ніж за 14 днів до дати в’їзду)

негативний ПЛР-тест на коронавірус, який зроблений не раніше ніж за 72 години. Документ має бути з перекладом на англійську мову

довідка про перенесений коронавірус чи наявність антитіл. Такий документ теж повинен містити переклад на англійську мову (чинність довідок: від 2 до 9 місяців від дати видавання).



Зазначені вище вимоги розповсюджуються також на дітей віком від 12 років.



Наразі в’їхати до Греції можливо через усі міжнародні аеропорти; морські морти і сухопутні прикордонні пункти пропуску Промахонас та Орменіо, Евзоні та Німфаї, Нікі, Доірані, Крісталлопігі, Кіпі, Какавія, Кастаніес та Ексохі (цілодобово).



Туристам з України для в’їзду потрібно заповнити спеціальну форму PLF за 24 години до перетину кордону.



Крім того, на пункті пропуску через державний кордон Греції туристів вибірково можуть тестувати на коронавірусу. У разі позитивного результату тестування інфіковані особи будуть перебувати на 14-денному карантині у визначених урядом місцях.



Швейцарія



На в'їзді до країни необхідно надати сертифікат про вакцинацію проти коронавірусу (остання доза — 14 днів тому) або негативний ПЛР-тест (за 72 години), або тест на антиген (за 48 годин) чи сертифікат про одужання (за 6 місяців).



У разі в'їзду з регіонів із варіантами вірусів та перебування там понад 10 днів для нещеплених або людей, які не мають підтвердження про одужання (за 6 місяців), встановлено 10-денний карантин.



Люксембург



Люксембург теж відкрив в’їзд для українців. Без обмежень можуть подорожувати особи за наявності свідоцтва про вакцинацію чи сертифіката про одужання (позитивний тест за 180 днів) або негативного ПЛР-тесту (за 72 години), або тестів на антигени.



Крім того, з собою треба мати чинний біометричний паспорт громадянина України, документальне підтвердження мети поїздки (картку резидента країни Євросоюзу або посвідку на проживання, резервування готелю, запрошення бізнес-партнеру, і т.ін.); підтвердження фінансової спроможності; поліс медичного страхування, який визнається на території Євросоюзу.



Кіпр



Перед поїздкою до Кіпру важливою умовою є реєстрація на платформі CyprusFlightPass за 48 годин до вильоту. Вакциновані українці із сертифікатом міжнародного зразка можуть подорожувати до Кіпру без додаткових тестів. Але треба завантажити копію сертифіката про щеплення (англійською мовою) на платформі Cyprus Flight Pass за 48 годин до вильоту, а також вказати дані про вакцинацію.



Станом на 26 липня вакцина Covishield не входить до переліку вакцин, що дозволяють подорожувати на Кіпр без ПЛР-тесту.



Невакциновані пасажири повинні мати негативний ПЛР-тест (за 72 години), а також після прильоту пройти повторний ПЛР-тест. До отримання результату (3 години) громадяни залишаються на самоізоляції.



Чорногорія



Однією з найбільш зручних для туристів країн, де не потрібні додаткові довідки, є також Чорногорія. До країни пускають мандрівників без необхідності жодних тестів.



Водночас у посольстві закликають туристів утриматися від автомобільних подорожей і використовувати прямі перельоти, або непрямі з мінімально коротким часом для пересадки.



Читайте також: Як оформити COVID-документи для перетину кордону: українцям дали детальне пояснення



Швеція



Умовою до в'їзду до Швеції є наявність негативного результату ПЛР-тесту на COVID-19 або сертифікату про вакцинацію. Країна наразі визнає лише сертифікати про вакцинацію, видані в країнах ЄС/ЄЕП або в Андоррі, Монако, Сан-Марино, Швейцарії чи Ватикані.



В’їзд до країни буде дозволений, якщо від дати отримання другої дози вакцини проти коронавірусу минуло 14 днів, визнаються всі препарати, які використовуються в Україні.



Крім того, ПЛР-тест має бути зроблений за 48 годин до в’їзду в Швецію. Тест на COVID-19 можна зробити в аеропорту Арланда. Від вимоги щодо наявності негативного тесту на COVID-19 у разі в’їзду до країни звільняються громадяни, які подорожують з Данії, Фінляндії, Ісландії та Норвегії, та особи, які не досягли 18-річчя.



Словаччина



В’їзд дозволяється, як для вакцинованих, так і невакцинованих туристів. Але останні повинні піти на самоізоляцію терміном 14 днів (якщо за цей час не виникає симптомів або не проведено тестування). Самоізоляцію можна припинити, отримавши негативний результат ПЛР-тесту, зробленого не раніше, ніж на 5-й день.



Звільняються від карантину повністю вакциновані особи (окрім COVID-картки ЄС або сертифікату про щеплення, сертифікати інших країн також визнаються за умови, що такий сертифікат містить необхідну інформацію словацькою, чеською або англійською мовами).



Також туристам треба зареєструватись за



Якщо особа прибуває повітряним транспортом, треба до виїзду заповнити форму за



Естонія



До Естонії наразі можна в’їжджати з будь-якою метою без додаткового тестування чи вакцинації. Вимогою є заповнення коронавірусної декларації.



Іспанія



Від 27 липня українці можуть подорожувати до Іспанії без необхідності надання довідок про вакцинацію або негативних результатів тестування на наявність Covid-19. Але для цього необхідно завчасно заповнити формуляр санітарного контролю, за цим посиланням. Після цього генерується QR код, який треба показувати перед посадкою на рейс, а також службам санітарного контролю в пункті пропуску в порту або аеропорту прибуття до Іспанії.



Важливо, що ця інформація оновлюється щотижня, тому треба додатково перевіряти дані перед поїздкою.



Данія



Українці можуть відвідати країну, пред'явивши негативний ПЛР-тест, зроблений не пізніше 72 годин до прильоту, або тест на антиген за 48 годин. Після прибуття до держави туристам також треба пройти тестування. Ті, хто подорожує літаком, тест можна здати безкоштовно в аеропорту.



Словенія



Словенія відкрита для українців за умови надання негативного ПЛР-тесту на COVID-19 (за 72 години до перетину кордону) або негативного експрестесту на визначення антигену SARS-CoV-2 (не більше ніж за 48 годин до перетину кордону), або сертифіката про щеплення від COVID-19.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Літні відпустки у розпалі й усе більше європейських країн починають відновлювати туризм і відкривають свої кордони для іноземців, зокрема, й українців. Але через пандемію держави готові пускати до себе громадян інших країн за умови дотримання певних карантинних умов - ПЛР-тесту чи вакцинації або мають бути виконані дві умови. Водночас інші держави відкрили кордони і не висувають додаткових вимог.Які країни ЄС оновили правила і готові пускати до себе українських туристів та за яких умов, читайте в матеріалі ТСН.ua. Італія, яка в Європі є однією з найбільш постраждалих від першої хвилі коронавірусу, від 31 липня 2021 року дозволила нарешті в'їжджати українцям. Але для подорожі потрібно мати негативний ПЛР-тест або тест на антиген (зроблений за 72 години).Крім того, треба мати заповнену онлайн форму санітарного контролю Passenger Locator Form, яка доступна за посиланням. Після приїзду до Італії громадяни мають пройти самоізоляцію тривалістю п’ять днів, після чого зробити повторний тест на COVID-19, який повинен підтвердити негативний результат.У цій країні вимагається свідоцтво про вакцинацію або свіжий негативний тест. Так, вакциновані на в’їзді до Франції мусять показати свідоцтво про вакцинацію, яку проведено проведена одним із препаратів: Pfizer / Comirnaty, Moderna, AstraZeneca/Vaxzevria/Covishield і Jansen/Johnson & Johnson.Для контролю на кордоні вимагають пред’явити тільки документ, що підтверджує вакцинацію та заповнити заяву про відсутність симптомів Covid-19 та/або про відсутність контактів з особами, що захворіли на Covid-19.Якщо немає вакцинації, можна в'їхати до Франції за наявності ПЛР-тесту, зробленого не раніше, ніж за 72 години до в'їзду, або тесту на антитіла, зробленого не раніше, ніж за 24 години до в'їзду.Зазначені умови в’їзду застосовуються як до дорослих, так і до дітей (віком від 12 років).На в’їзді до Німеччини у всіх вимагають результати тесту, підтвердження одужання або підтвердження повної вакцинації. Тест необхідно зробити максимум за 72 годин до в’їзду (ПЛР) або за 48 годин до в’їзду (швидкий тест на антигени) й отримати негативний результат.У разі в’їзду з регіонів з варіантами вірусів потрібно надати результати проходження тесту. В такому разі документ про одужання або вакцинацію буде недостатнім, і слід надати результати тесту, зроблені максимум за 24 години у разі швидкого тесту на антигени або максимум за 72 години у разі тесту ПЛР.Важливо, щоб друга доза вакцини була введена за 14 днів до подорожі. Свідоцтво про щеплення перевірятиме як поліція, так і авіакомпанії. У Німеччині визнають наразі щеплення такими вакцинами: BioNTech/Pfizer, Moderna, AstraZeneca і Johnson & Johnson.Українці можуть подорожувати до Угорщини за умови наявності негативного результату ПЛР-тесту на COVID-19. Він повинен бути зроблений не пізніше 72 годин на момент в’їзду. Також, як варіант, може бути український чи угорський сертифікат про вакцинацію проти коронавірусу (разом з громадянами, які мають сертифікат, також можуть без обмежень в’їжджати діти до 18 років).У тих, хто прямує транзитом, можуть додатково вимагати документи, які підтверджують право на в’їзд у країну призначення.Крім того, для в’їзду до Угорщини залишаються вимоги, визначені Кодексом Шенгенських кордонів (біометричний паспорт/віза, медична страховка, яка діє на території Європи, фінансове забезпечення).В'їзд до Фінляндії дозволено з дотриманням вимог щодо карантинних обмежень. Так, українці з однією дозою вакцини надають підтвердження та повинні здати у Фінляндії ПЛР-тест через 72 години після прибуття.Якщо турист невакцинований, він повинен надати негативний ПЛР-тест (за 72 години) і здати повторний ПЛР-тест в країні (через 72 години). Особи, які перехворіли на COVID-19, показують ПЛР-тест на кордоні та здають ще раз ПЛР-тест у Фінляндії (через 72 години).Усі особи, які прибувають з будь-яких третіх країн (у т.ч. з України) та які пройшли повний курс вакцинації проти COVID-19, звільняються від обов’язкового тестування та проходження карантину за умови, що від дати отримання другої дози вакцини covid-19 минуло 14 днів. Фінляндія визнає такі вакцини:Comirnaty (Pfizer-BionTech)COVID-19 Vaccine Spikevax (попередня назва Moderna)Vaxzevria (попередня назва COVID-19 Vaccine AstraZeneca)COVID-19 Vaccine Janssen (Johnson&Johnson)BIBP/SinopharmCOVISHIELDCoronaVacАвстрія дозволяє українцям подорожувати без обмежень до своєї країни за наявності сертифіката повної вакцинації проти COVID-19 за 14 днів до в’їзду. "Ковідний сертифікат" має бути на англійській або німецькій мові із зазначенням кількості зроблених доз і типу вакцини. Австрія визнала всі вакцини, якими проводять щеплення в Україні.Також дозволяється в'їжджати з негативним ПЛР-тестом або антигентестом (зроблені не пізніше, аніж за 72 год і 48 год, відповідно). Але після цього також доведеться відбути 10-денний карантин, який може бути припинений у разі надання негативного результату тесту, але не раніше ніж на 5-й день після в’їзду. Такі ж умови діють для осіб, які перехворіли на COVID-19.Підлітки віком від 12 до 18 років, які в’їжджають разом з вакцинованими дорослими, потребують тесту, але в цьому випадку вони не підлягають карантину. До неповнолітніх, які подорожують самостійно, застосовуються звичайні правила в’їзду.Країна впускає до себе туристів без негативних ПЛР-тестів і карантину. Перевірка стану здоров’я проводиться вибірково в пунктах перетину кордону. Але деякі авіакомпанії можуть перевіряти у пасажирів ПЛР-тест на COVID-19 до вильоту до Албанії.Громадянам України дозволено в’їжджати на територію Болгарії за наявності одного з таких документів:сертифікату повного курсу вакцинації (зробленої не раніше, аніж за 14 днів до дати в’їзду). У документі мають бути вказані: особисті дані особи та інформація про вакцину;негативного ПЛР-тесту, який має бути зроблений за 72 години до перетину кордону або негативний результат швидкого антигенного тесту, проведеного за 48 годин до в’їзду в країну;документа, який підтверджує перенесений коронавірус чи наявність антитіл у період від 15 до 180 днів від зазначеної в документі дати проведення дослідження.Діти до 12 років звільнені від зазначених вимог.Українцям дозволено в’їжджати на територію Греції за наявності одного з таких документів:документ про повний курс вакцинації (зробленої не раніше ніж за 14 днів до дати в’їзду)негативний ПЛР-тест на коронавірус, який зроблений не раніше ніж за 72 години. Документ має бути з перекладом на англійську мовудовідка про перенесений коронавірус чи наявність антитіл. Такий документ теж повинен містити переклад на англійську мову (чинність довідок: від 2 до 9 місяців від дати видавання).Зазначені вище вимоги розповсюджуються також на дітей віком від 12 років.Наразі в’їхати до Греції можливо через усі міжнародні аеропорти; морські морти і сухопутні прикордонні пункти пропуску Промахонас та Орменіо, Евзоні та Німфаї, Нікі, Доірані, Крісталлопігі, Кіпі, Какавія, Кастаніес та Ексохі (цілодобово).Туристам з України для в’їзду потрібно заповнити спеціальну форму PLF за 24 години до перетину кордону.Крім того, на пункті пропуску через державний кордон Греції туристів вибірково можуть тестувати на коронавірусу. У разі позитивного результату тестування інфіковані особи будуть перебувати на 14-денному карантині у визначених урядом місцях.На в'їзді до країни необхідно надати сертифікат про вакцинацію проти коронавірусу (остання доза — 14 днів тому) або негативний ПЛР-тест (за 72 години), або тест на антиген (за 48 годин) чи сертифікат про одужання (за 6 місяців).У разі в'їзду з регіонів із варіантами вірусів та перебування там понад 10 днів для нещеплених або людей, які не мають підтвердження про одужання (за 6 місяців), встановлено 10-денний карантин.Люксембург теж відкрив в’їзд для українців. Без обмежень можуть подорожувати особи за наявності свідоцтва про вакцинацію чи сертифіката про одужання (позитивний тест за 180 днів) або негативного ПЛР-тесту (за 72 години), або тестів на антигени.Крім того, з собою треба мати чинний біометричний паспорт громадянина України, документальне підтвердження мети поїздки (картку резидента країни Євросоюзу або посвідку на проживання, резервування готелю, запрошення бізнес-партнеру, і т.ін.); підтвердження фінансової спроможності; поліс медичного страхування, який визнається на території Євросоюзу.Перед поїздкою до Кіпру важливою умовою є реєстрація на платформі CyprusFlightPass за 48 годин до вильоту. Вакциновані українці із сертифікатом міжнародного зразка можуть подорожувати до Кіпру без додаткових тестів. Але треба завантажити копію сертифіката про щеплення (англійською мовою) на платформі Cyprus Flight Pass за 48 годин до вильоту, а також вказати дані про вакцинацію.Станом на 26 липня вакцина Covishield не входить до переліку вакцин, що дозволяють подорожувати на Кіпр без ПЛР-тесту.Невакциновані пасажири повинні мати негативний ПЛР-тест (за 72 години), а також після прильоту пройти повторний ПЛР-тест. До отримання результату (3 години) громадяни залишаються на самоізоляції.Однією з найбільш зручних для туристів країн, де не потрібні додаткові довідки, є також Чорногорія. До країни пускають мандрівників без необхідності жодних тестів.Водночас у посольстві закликають туристів утриматися від автомобільних подорожей і використовувати прямі перельоти, або непрямі з мінімально коротким часом для пересадки.Читайте також: Як оформити COVID-документи для перетину кордону: українцям дали детальне поясненняУмовою до в'їзду до Швеції є наявність негативного результату ПЛР-тесту на COVID-19 або сертифікату про вакцинацію. Країна наразі визнає лише сертифікати про вакцинацію, видані в країнах ЄС/ЄЕП або в Андоррі, Монако, Сан-Марино, Швейцарії чи Ватикані.В’їзд до країни буде дозволений, якщо від дати отримання другої дози вакцини проти коронавірусу минуло 14 днів, визнаються всі препарати, які використовуються в Україні.Крім того, ПЛР-тест має бути зроблений за 48 годин до в’їзду в Швецію. Тест на COVID-19 можна зробити в аеропорту Арланда. Від вимоги щодо наявності негативного тесту на COVID-19 у разі в’їзду до країни звільняються громадяни, які подорожують з Данії, Фінляндії, Ісландії та Норвегії, та особи, які не досягли 18-річчя.В’їзд дозволяється, як для вакцинованих, так і невакцинованих туристів. Але останні повинні піти на самоізоляцію терміном 14 днів (якщо за цей час не виникає симптомів або не проведено тестування). Самоізоляцію можна припинити, отримавши негативний результат ПЛР-тесту, зробленого не раніше, ніж на 5-й день.Звільняються від карантину повністю вакциновані особи (окрім COVID-картки ЄС або сертифікату про щеплення, сертифікати інших країн також визнаються за умови, що такий сертифікат містить необхідну інформацію словацькою, чеською або англійською мовами).Також туристам треба зареєструватись за посиланням : підтвердити реєстрацію на кордоні, а також бути готовими підтвердити реєстрацію під час перебування в Словаччині.Якщо особа прибуває повітряним транспортом, треба до виїзду заповнити форму за посиланням До Естонії наразі можна в’їжджати з будь-якою метою без додаткового тестування чи вакцинації. Вимогою є заповнення коронавірусної декларації.Від 27 липня українці можуть подорожувати до Іспанії без необхідності надання довідок про вакцинацію або негативних результатів тестування на наявність Covid-19. Але для цього необхідно завчасно заповнити формуляр санітарного контролю, за цим посиланням. Після цього генерується QR код, який треба показувати перед посадкою на рейс, а також службам санітарного контролю в пункті пропуску в порту або аеропорту прибуття до Іспанії.Важливо, що ця інформація оновлюється щотижня, тому треба додатково перевіряти дані перед поїздкою.Українці можуть відвідати країну, пред'явивши негативний ПЛР-тест, зроблений не пізніше 72 годин до прильоту, або тест на антиген за 48 годин. Після прибуття до держави туристам також треба пройти тестування. Ті, хто подорожує літаком, тест можна здати безкоштовно в аеропорту.Словенія відкрита для українців за умови надання негативного ПЛР-тесту на COVID-19 (за 72 години до перетину кордону) або негативного експрестесту на визначення антигену SARS-CoV-2 (не більше ніж за 48 годин до перетину кордону), або сертифіката про щеплення від COVID-19.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію