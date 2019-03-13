У Ківерцях жителі тимчасово залишаться без води через аварію





Про це інформують на сайті Ківерцівської міськради.



"У зв'язку з аварійним проривом мережі водопостачання на перехресті вулиць Тиверців та Горького буде відключено подачу води на прилеглих вулицях для проведення ремонту", - йдеться у дописі.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Ківерцях на перехресті вулиць Тиверців та Горького прорвало водопровід. Деякі жителі міста тимчасово залишаться без води.Про це інформують на сайті Ківерцівської міськради."У зв'язку з аварійним проривом мережі водопостачання на перехресті вулиць Тиверців та Горького буде відключено подачу води на прилеглих вулицях для проведення ремонту", - йдеться у дописі.

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