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У Ківерцях жителі тимчасово залишаться без води через аварію

У Ківерцях жителі тимчасово залишаться без води через аварію
У Ківерцях на перехресті вулиць Тиверців та Горького прорвало водопровід. Деякі жителі міста тимчасово залишаться без води.

Про це інформують на сайті Ківерцівської міськради.

"У зв'язку з аварійним проривом мережі водопостачання на перехресті вулиць Тиверців та Горького буде відключено подачу води на прилеглих вулицях для проведення ремонту", - йдеться у дописі.
У Ківерцях жителі тимчасово залишаться без води через аварію

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Теги: водопостачання, Ківерці
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