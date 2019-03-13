У Ківерцях жителі тимчасово залишаться без води через аварію
Сьогодні, 16:50
У Ківерцях на перехресті вулиць Тиверців та Горького прорвало водопровід. Деякі жителі міста тимчасово залишаться без води.
Про це інформують на сайті Ківерцівської міськради.
"У зв'язку з аварійним проривом мережі водопостачання на перехресті вулиць Тиверців та Горького буде відключено подачу води на прилеглих вулицях для проведення ремонту", - йдеться у дописі.
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Про це інформують на сайті Ківерцівської міськради.
"У зв'язку з аварійним проривом мережі водопостачання на перехресті вулиць Тиверців та Горького буде відключено подачу води на прилеглих вулицях для проведення ремонту", - йдеться у дописі.
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